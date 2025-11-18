تحدث يوليان ناجسلمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن حالة بعض اللاعبين خلال الوقت الراهن، وموعد عودتهم للظهور من جديد بقميص الماكينات.

وتفوق منتخب ألمانيا على نظيره سلوفاكيا بسداسية نظيفة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان، في تصريحات نقلها موقع "bulinews": كاي هافيرتز تعرض لانتكاسة طفيفة، لكنه بشكل عام في حالة جيدة".

وتابع مدرب ألمانيا: "جمال موسيالا لم تعد لديه أي مشاكل كبيرة، لكن، مثل كاي، يحتاج أولاً إلى استعادة الإيقاع مع ناديه".

وأضاف ناجلسمان: "لديهما حتى مارس ليصلا إلى الجاهزية الكاملة، لكنهما بحاجة بالطبع إلى الاستقرار الآن".

وأكمل مدرب ألمانيا: "بالطبع لدينا تشكيلة مثالية في ذهننا، لكن هناك الكثير من العوامل الخارجة عن سيطرتنا".

وأتم حديثه: "لا يمكنني ببساطة أن أقول إن كاي وجمال موسيالا سيقومان بأدوار رئيسية معنا ثم لا يكونا متاحين، هذا حدث طوال نحو عام مع عدة لاعبين".

وقاد ناجلسمان منتخب ألمانيا، خلال 29 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 17 مناسبة، وتعادل في 6 مواجهات وخسر في مثلها.