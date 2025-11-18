المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

ناجلسمان: هافيرتز في حالة جيدة بشكل عام.. وموسيالا لم تعد لديه مشاكل كبيرة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:26 م 18/11/2025
ناجلسمان

ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا

تحدث يوليان ناجسلمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن حالة بعض اللاعبين خلال الوقت الراهن، وموعد عودتهم للظهور من جديد بقميص الماكينات.

وتفوق منتخب ألمانيا على نظيره سلوفاكيا بسداسية نظيفة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان، في تصريحات نقلها موقع "bulinews": كاي هافيرتز تعرض لانتكاسة طفيفة، لكنه بشكل عام في حالة جيدة".

وتابع مدرب ألمانيا: "جمال موسيالا لم تعد لديه أي مشاكل كبيرة، لكن، مثل كاي، يحتاج أولاً إلى استعادة الإيقاع مع ناديه".

وأضاف ناجلسمان: "لديهما حتى مارس ليصلا إلى الجاهزية الكاملة، لكنهما بحاجة بالطبع إلى الاستقرار الآن".

وأكمل مدرب ألمانيا: "بالطبع لدينا تشكيلة مثالية في ذهننا، لكن هناك الكثير من العوامل الخارجة عن سيطرتنا".

وأتم حديثه: "لا يمكنني ببساطة أن أقول إن كاي وجمال موسيالا سيقومان بأدوار رئيسية معنا ثم لا يكونا متاحين، هذا حدث طوال نحو عام مع عدة لاعبين".

وقاد ناجلسمان منتخب ألمانيا، خلال 29 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 17 مناسبة، وتعادل في 6 مواجهات وخسر في مثلها.

ألمانيا
ألمانيا
أخبار إحصائيات
منتخب ألمانيا ناجلسمان كاي هافيرتز جمال موسيالا

