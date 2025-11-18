توخيل: كوانساه يتفوق على أرنولد في مركز الظهير الأيمن

أكد توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن جاريل كوانساه لاعب باير ليفركوزن يتفوق على ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد، في مركز الظهير الأيمن.

ويغيب أرنولد عن منتخب إنجلترا خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإصابات وعدم مشاركته بانتظام مع نادي ريال مدريد.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "أثق ثقة كبيرة في جاريل كوانساه، أرى موهبته لكنني أرى إمكانياته، إنه طويل القامة وسريع وقوي في بناء الهجمة، وقوي في الكرات الهوائية".

وأضاف: "رأيته قويًا جدًا يلعب مع ليفربول في هذا المركز (الظهير الأيمن) لذلك لطالما رغبت في تجربته".

وأتم توخيل: "ويلعب كل دقيقة مع باير ليفركوزن منذ بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، لذا فهو يتقدم حاليًا بفارق ضئيل على ألكسندر-أرنولد".