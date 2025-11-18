استعاد النجم الإسباني داني أولمو لاعب نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، ذاكرة الأهداف الدولية مع منتخب بلاده.

ويلعب أولمو مع منتخب إسبانيا في مباراة تركيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

واستطاع أولمو أن يتقدم لمنتخب إسبانيا في مباراة تركيا، بعد مرور 4 دقائق على بداية اللقاء.

وسجل داني أولمو أول هدف له مع منتخب إسبانيا منذ آخر هدف سجله في نصف نهائي يورو 2024 أمام فرنسا.

وخاض أولمو 7 مباريات بعد هدفه الأخير مع منتخب إسبانيا، ولكنه لم يستطع تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدف وحيد أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.