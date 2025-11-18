المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منذ نصف نهائي يورو.. أولمو يستعيد ذاكرة الأهداف مع منتخب إسبانيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:11 م 18/11/2025
أولمو

أولمو

استعاد النجم الإسباني داني أولمو لاعب نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، ذاكرة الأهداف الدولية مع منتخب بلاده.

ويلعب أولمو مع منتخب إسبانيا في مباراة تركيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

واستطاع أولمو أن يتقدم لمنتخب إسبانيا في مباراة تركيا، بعد مرور 4 دقائق على بداية اللقاء.

وسجل داني أولمو أول هدف له مع منتخب إسبانيا منذ آخر هدف سجله في نصف نهائي يورو 2024 أمام فرنسا.

وخاض أولمو 7 مباريات بعد هدفه الأخير مع منتخب إسبانيا، ولكنه لم يستطع تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدف وحيد أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

إسبانيا
إسبانيا
أخبار إحصائيات
تركيا منتخب إسبانيا داني أولمو تصفيات كأس العالم 2026

