أشعل سكوت ماكتوميناي، نجم نابولي الإيطالي ومنتخب اسكتلندا، مدرجات ملعب هامبدن بارك بهدف مذهل أعاد للأذهان اللقطة الحاسمة التي منحت نابولي لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ماكتوميناي يوقع على هدف أسطوري ضد الدنمارك

ودخل المنتخب الاسكتلندي مواجهته المصيرية أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم 2026 وهو يدرك أن الفوز فقط يمنحه صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر، خاصة بعد التعادل المفاجئ للدنمارك أمام بيلاروسيا بنتيجة 2-2.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا، إذ احتاجوا ثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل.

فبعد انطلاقة من الجبهة اليمنى، أرسل بن جانون تمريرة دقيقة نحو ماكتوميناي، ليحول الأخير الكرة بحركة بهلوانية رائعة عبر ركلة خلفية مزدوجة باغتت الحارس كاسبر شمايكل وأشعلت المدرجات.

الهدف المذهل أعاد للأذهان الهدف الشهير الذي سجله ماكتوميناي مع نابولي الموسم الماضي أمام كالياري، والذي حسم للبارتنوبي لقب السكوديتو، في مشهد يكاد يتطابق من حيث الحركة والتنفيذ.