المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماكتوميناي يكرر "هدف السكوديتو".. لمسة أسطورية تهز شباك الدنمارك

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:46 م 18/11/2025
ماكتوميناي

هدف أسطوري لماكتوميناي ضد الدنمارك

أشعل سكوت ماكتوميناي، نجم نابولي الإيطالي ومنتخب اسكتلندا، مدرجات ملعب هامبدن بارك بهدف مذهل أعاد للأذهان اللقطة الحاسمة التي منحت نابولي لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ماكتوميناي يوقع على هدف أسطوري ضد الدنمارك

ودخل المنتخب الاسكتلندي مواجهته المصيرية أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم 2026 وهو يدرك أن الفوز فقط يمنحه صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر، خاصة بعد التعادل المفاجئ للدنمارك أمام بيلاروسيا بنتيجة 2-2.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا، إذ احتاجوا ثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل.

فبعد انطلاقة من الجبهة اليمنى، أرسل بن جانون تمريرة دقيقة نحو ماكتوميناي، ليحول الأخير الكرة بحركة بهلوانية رائعة عبر ركلة خلفية مزدوجة باغتت الحارس كاسبر شمايكل وأشعلت المدرجات.

الهدف المذهل أعاد للأذهان الهدف الشهير الذي سجله ماكتوميناي مع نابولي الموسم الماضي أمام كالياري، والذي حسم للبارتنوبي لقب السكوديتو، في مشهد يكاد يتطابق من حيث الحركة والتنفيذ.

تصفيات كأس العالم الدوري الإيطالي نابولي سكوت ماكتوميناي منتخب اسكتلندا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026