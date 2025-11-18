نجح منتخب إسبانيا في حجز مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادله مع نظيره التركي بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

ورغم التعادل، تصدرت إسبانيا المجموعة برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل واحد، بينما جاءت تركيا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، مما يؤكد تفوق المنتخب الإسباني على منافسه في الصدارة.

أحداث المباراة

افتتح داني أولمو أهداف اللقاء بعد أربع دقائق فقط من البداية، بعدما استلم عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتستقر في شباك تركيا.

وواصل أولمو تألقه بمحاولة رائعة عند الدقيقة 30، حيث تلقى الكرة بكعب القدم على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

وعاد المنتخب التركي إلى اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل دينيز جول هدف التعادل في الدقيقة 42 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس الإسباني، مما أعطى الفريق الزائر دفعة معنوية قبل الاستراحة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عززت تركيا موقفها بالهدف الثاني عن طريق صالح أوزكان في الدقيقة 55، بعد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس، لتصبح النتيجة لصالح الفريق التركي مؤقتًا.

لكن رد إسبانيا جاء سريعًا في الدقيقة 62، حيث سجل ميكيل أويارزابال هدف التعادل بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس، مانحًا منتخب بلاده نقطة ثمينة ضمنت له التأهل إلى مونديال 2026.