المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تعادل مثير مع تركيا.. إسبانيا تؤمن تأهلها إلى مونديال 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:47 م 18/11/2025
إسبانيا وتركيا

إسبانيا تتعادل مع تركيا في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب إسبانيا في حجز مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادله مع نظيره التركي بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

ورغم التعادل، تصدرت إسبانيا المجموعة برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل واحد، بينما جاءت تركيا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، مما يؤكد تفوق المنتخب الإسباني على منافسه في الصدارة.

أحداث المباراة

افتتح داني أولمو أهداف اللقاء بعد أربع دقائق فقط من البداية، بعدما استلم عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتستقر في شباك تركيا.

وواصل أولمو تألقه بمحاولة رائعة عند الدقيقة 30، حيث تلقى الكرة بكعب القدم على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

وعاد المنتخب التركي إلى اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل دينيز جول هدف التعادل في الدقيقة 42 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس الإسباني، مما أعطى الفريق الزائر دفعة معنوية قبل الاستراحة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عززت تركيا موقفها بالهدف الثاني عن طريق صالح أوزكان في الدقيقة 55، بعد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس، لتصبح النتيجة لصالح الفريق التركي مؤقتًا.

لكن رد إسبانيا جاء سريعًا في الدقيقة 62، حيث سجل ميكيل أويارزابال هدف التعادل بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس، مانحًا منتخب بلاده نقطة ثمينة ضمنت له التأهل إلى مونديال 2026.

تصفيات كأس العالم منتخب تركيا كأس العالم 2026 منتخ إسبانيا إسبانبا ضد تركيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026