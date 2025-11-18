العدد ارتفع إلى 39.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

11:58 م
18/11/2025
تعديل في 19/11/2025
ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى 39 منتخبًا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر نوفمبر.
وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.
وانضمت 5 منتخبات بعد مباريات اليوم الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال وهم: "سويسرا، إسبانيا، اسكتلندا، النمسا، وبلجيكا".
وانتهت مساء اليوم الثلاثاء، 10 مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال وجاءت نتائجهم كالتالي:
1- رومانيا 7-1 سان مارينو.
2- بيلاروسيا 0-0 اليونان.
3- بلغاريا 2-1 جورجيا.
4- إسبانيا 2-2 تركيا.
5- السويد 1-1 سلوفينيا.
6- ويلز 7-1 مقدونيا الشمالية.
7- كوسوفو 1-1 سويسرا.
8- بلجيكا 7-0 ليخنتشتاين.
9- النمسا 1-1 البوسنة والهرسك.
10- إسكتلندا 4-2 الدنمارك.
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
- أمريكا (المستضيف)
- كندا (المستضيف)
- المكسيك (المستضيف)
- مصر (أفريقيا)
- المغرب (أفريقيا)
- تونس (أفريقيا)
- الجزائر (أفريقيا)
- غانا (أفريقيا)
- كاب فيردي (أفريقيا)
- جنوب أفريقيا (أفريقيا)
- كوت ديفوار (أفريقيا)
- السنغال (أفريقيا)
- اليابان (آسيا)
- إيران (آسيا)
- أوزبكستان (آسيا)
- كوريا الجنوبية (آسيا)
- الأردن (آسيا)
- أستراليا (آسيا)
- قطر (آسيا)
- السعودية (آسيا)
- إنجلترا (أوروبا)
- كرواتيا (أوروبا)
- فرنسا (أوروبا)
- ألمانيا (أوروبا)
- هولندا (أوروبا)
- النرويج (أوروبا)
- البرتغال (أوروبا)
- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)
- البرازيل (أمريكا الجنوبية)
- إكوادور (أمريكا الجنوبية)
- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)
- باراجواي (أمريكا الجنوبية)
- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)
- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)
- سويسرا (أوروبا)
- إسبانيا (أوروبا)
- اسكتلندا(أوروبا)
- النمسا (أوروبا)
- بلجيكا (أوروبا)