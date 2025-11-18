المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
العدد ارتفع إلى 39.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:58 م 18/11/2025 تعديل في 19/11/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى 39 منتخبًا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر نوفمبر.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وانضمت 5 منتخبات بعد مباريات اليوم الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال وهم: "سويسرا، إسبانيا، اسكتلندا، النمسا، وبلجيكا".

وانتهت مساء اليوم الثلاثاء، 10 مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال وجاءت نتائجهم كالتالي:

1- رومانيا 7-1 سان مارينو.

2- بيلاروسيا 0-0 اليونان.

3- بلغاريا 2-1 جورجيا.

4- إسبانيا 2-2 تركيا.

5- السويد 1-1 سلوفينيا.

6- ويلز 7-1 مقدونيا الشمالية.

7- كوسوفو 1-1 سويسرا.

8- بلجيكا 7-0 ليخنتشتاين.

9- النمسا 1-1 البوسنة والهرسك.

10- إسكتلندا 4-2 الدنمارك.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- كاب فيردي (أفريقيا)

- جنوب أفريقيا (أفريقيا)

- كوت ديفوار (أفريقيا)

- السنغال (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- قطر (آسيا)

- السعودية (آسيا)

- إنجلترا (أوروبا)

- كرواتيا (أوروبا)

- فرنسا (أوروبا)

- ألمانيا (أوروبا)

- هولندا (أوروبا)

- النرويج (أوروبا)

- البرتغال (أوروبا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)

- سويسرا (أوروبا)

- إسبانيا (أوروبا)

- اسكتلندا(أوروبا)

- النمسا (أوروبا)

- بلجيكا (أوروبا)

منتخب مصر كأس العالم أوروبا

