انتهت تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن تأهل 12 فريقًا بشكل مباشر إلى المونديال، بعد تربعهم على قمة مجموعاتهم عقب نهاية المنافسات.

وتأهل إلى نهائيات كأس العالم 12 منتخبًا عن قارة أوروبا، هم: ألمانيا، سويسرا، إسكتلندا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، النمسا، النرويج، بلجيكا، إنجلترا، وكرواتيا.

تصفيات الملحق الأوروبي لكأس العالم

يخوض 16 منتخبًا أوروبيًا منافسات جديدة، من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد إخفاقهم في التربع على قمة مجموعاتهم في التصفيات.

وسيتنافس في الدور الثاني من التصفيات 12 منتخبًا من أصحاب المركز الثاني في المجموعات، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق من متصدري مجموعات دوري الأمم، بناءً على التصنيف العام المؤقت للبطولة، وذلك للفرق التي أنهت مشوارها في التصفيات خارج المركزين الأول والثاني في المرحلة الأولى من التصفيات.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 إلى 4 مسارات مختلفة على أن يضم كل مسار 4 فرق، وسيشهد كل منهم مباراتي نصف نهائي من مواجهة واحدة ونهائي واحد من أجل تأهل 4 منتخبات في النهاية إلى كأس العالم.

وتقرر أن يستضيف الفريق صاحب التصنيف الأول نظيره المتواجد في التصنيف الرابع، ويواجه فريق التصنيف الثاني منافسه صاحب التصنيف الثالث، وسيتم تحديد المواجهات بالقرعة بين مباراتي نصف النهائي.

وبذلك تأهل 12 منتخبًا إلى الملحق أصحاب المركز الثاني في التصفيات، وهم، سلوفاكيا، كوسوفو، الدنمارك، أوكرانيا، تركيا، أيرلندا، بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، ويلز، ألبانيا، والتشيك.

الرباعي خارج المركزين الأول والثاني في التصفيات

تتأهل أفضل 4 فرق تصنيفًا في دوري الأمم الأوروبية، والتي أنهت تصفياتها المؤهلة لكأس العالم خارج المركزين الأول والثاني، إلى الأدوار الإقصائية.

وتنص اللائحة حال تم اختيار أقل من أربعة فرق فائزة، فسيتم تخصيص المقاعد المتبقية لأفضل الفرق المتبقية تصنيفًا في الترتيب العام المؤقت لدوري الأمم الأوروبية والتي أنهت تصفياتها خارج المركزين الأول والثاني.

وبذلك يتأهل الرباعي، السويد، رومانيا، مقدونيا الشمالية، وشمال أيرلندا، لينضموا إلى 12 منتخبًا سيخوضوا المرحلة الثانية من التصفيات فيما بينهم.