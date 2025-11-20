أبدى جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، حذره الشديد من مواجهة أيرلندا الشمالية، وذلك عقب قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي أوقعته في مواجهة قوية بنصف النهائي يوم 26 مارس المقبل على الأراضي الإيطالية.

جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف أزمة كييزا

وقال جاتوزو في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا" إن المنتخب الأيرلندي الشمالي يمتاز بالقوة البدنية ولا يعرف الاستسلام، مؤكدًا ضرورة دخول اللقاء بروح عالية وتركيز كبير: "إنه فريق قوي بدنيًا ولا يستسلم أبدًا، علينا أن نلعب بثقة، كنا نعلم أننا سنذهب للملحق وأن طريقنا يحتاج للتحسن".

وأضاف المدرب الإيطالي أن المنتخب لا يزال يعاني من بعض الهشاشة، مشددًا على أن العمل الذهني والتماسك أهم من التعديلات التكتيكية في الوقت الراهن: "المشكلة ليست تكتيكية، لكل نظام إيجابيات وسلبيات، علينا معالجة نقاط ضعفنا قبل أي شيء آخر، وعندما نكون في أفضل حالاتنا يمكننا المنافسة".

وفيما يخص برنامج المنتخب المزدحم بين الدوري الإيطالي وفترات التوقف، أشار جاتوزو إلى أن التحدي الأكبر هو الحفاظ على التواصل مع اللاعبين ومتابعتهم بشكل مستمر، مضيفًا: "من وجهة نظري، المهم هو البقاء على تواصل مع اللاعبين، ليس فقط في كرة القدم، بل في أمور أخرى أيضًا، لنكون على الطريق الصحيح".

وعن موقف فيديريكو كييزا من المشاركة في التصفيات العام المقبل، بدا المدرب منزعجًا من تكرار السؤال، مؤكدًا أن المشكلة تتعلق باللاعب نفسه وليس بالجهاز الفني.

وقال جاتوزو بوضوح: "أستدعي كييزا في كل تجمع وأتحدث إليه دائمًا، مشكلته ليست عندي ولا في الجهاز الفني، أنتم تعلمون طبيعة مشكلته جيدًا".

وسيواجه المنتخب الإيطالي في حال تأهله إلى النهائي الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة والهرسك، والتي ستقام خارج الديار يوم 31 مارس المقبل.