دافع إيان رايت، أسطورو أرسنال السابق، عن جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بعد الهجوم الذي يتعرض له من الجماهير في إنجلترا.

جود بيلينجهام كان قد تعرض لهجوم من البعض بعد اتهامه بعدم الاحتفال بهدف هاري كين الثاني أمام ألبانيا، كذلك باعتراضه على استبداله مع مورجان روجرز.

الهجوم على بيلينجهام

حيث قال رايت في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا قلق على بيلينجهام لأنه لا تستطيع وسائل الإعلام السيطرة عليه، أنا أسود وفخور ومستعد، لكن لا أعتقد إن إنجلترا مستعدة لوجود نجم خارق".

أضاف: "بيلينجهام يؤدي ما ليه، ولا يمكن المساس به حيث يفعل ما يريد، هو جريء أكثر من اللازم، ويخيف الناس بقدراته".

اختتم تصريحاته: "الجميع يحب كانتي فهو رجل أسود متواضع، لكن هناك لاعب مثل بول بوجبا أو بيلينجهام، لديهما هذا النوع من الطاقة، وهو ما لا يلقى إعجاب بعض الناس".

جود بيلينجهام كان قد عاد إلى قائمة إنجلترا، في التوقف الدولي الأخير، وشارك بديلًا ضد صربيا، ثم لعب 85 دقيقة أمام ألبانيا.