حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إرسال هدايا خاصة إلى جميع زملائه في المنتخب الذين شاركوا معه في الفوز بدوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، بما في ذلك الراحل ديوجو جوتا، لاعب ليفربول، الذي توفي في حادث سيارة مأساوي بعد أيام من التتويج.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلًا عن الصحفي البرتغالي نونو لوز عبر التلفزيون الوطني، مساء الاثنين، فإن قائد المنتخب كريستيانو رونالدو طلب مجموعة من الساعات الفاخرة المصممة خصيصًا للاعبين، وتم توزيعها خلال أول مباراة للبرتغال في تصفيات كأس العالم أمام أرمينيا.

هدية خاصة لعائلة جوتا

ووفقًا للوز، كان جوتا قد طلب تصميمًا يحمل اسمه ورقمه مثل بقية زملائه، قبل رحيله المفاجئ عن عمر ناهز 28 عامًا. ورغم غيابه، حرص رونالدو على إرسال الساعة إلى عائلة اللاعب الراحل كنوع من الوفاء والتقدير.

وقال لوز: "هذه تفاصيل لا تنشر عادة ولا يسعى رونالدو لإبرازها، لكنها تعكس حقيقة شخصيته. هناك صورة لا تعكس الواقع يمتلكها الكثيرون عنه من الخارج".

وأكد صانعو الساعات عبر وسائل التواصل أن النسخة الخاصة من هذه المجموعة لا تتجاوز 35 قطعة، وتصل قيمتها – بحسب صحيفة "ذا صن" – إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، رغم عدم الكشف عن السعر الرسمي حتى الآن.

رونالدو يوضح سبب غيابه عن جنازة جوتا

وكان غياب رونالدو عن جنازة جوتا قد أثار جدلاً في وقت سابق، إلا أن قائد البرتغال أوضح خلال حديثه مع بيرس مورغان أنه اختار عدم الحضور حتى لا تتحول المناسبة إلى حدث إعلامي يسلط الضوء عليه بدلاً من احترام خصوصية العائلة.

وأكد النجم البرتغالي أنه تواصل مع أسرة جوتا فور علمه بالخبر وقدم لهم دعمه وتعازيه.