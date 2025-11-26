المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس

أولمبياكوس

1 3
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

1 1
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 1
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديلي ميل: الفيفا يواجه معركة قانونية محتملة بسبب قرار رونالدو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:16 م 26/11/2025
رونالدو

تعليق إيقاف رونالدو يثير الجدل

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتمال الدخول في مواجهة قانونية بعد قراره بتعليق جزئي لعقوبة البطاقة الحمراء التي كانت مفروضة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما يتيح له المشاركة في أول مباراتين للبرتغال في كأس العالم 2025.

تعليق الإيقاف يثير الجدل

اتخذ الفيفا خطوة غير معتادة بتعليق المباراتين الأخيرتين من عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة على رونالدو لثلاث مباريات، بعد طرده بسبب ضربه لمنافسه دارا أوشيا بمرفقه خلال مباراة تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وبذلك، أصبح النجم البالغ من العمر 40 عامًا مؤهلاً للعب مع منتخب بلاده، بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة أمام أرمينيا التي انتهت بفوز البرتغال 9-1.

احتمالية اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بعض الفرق التي ستواجه البرتغال في المباريات التي كان من المفترض أن يغيب فيها رونالدو، قد تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) للطعن في القرار والمطالبة بتطبيق العقوبة الأصلية.

وستبحث لجنة في سويسرا القضية قبل إصدار حكمها النهائي.

وللنقاط القانونية أثر كبير، إذ سيتعين على أي طرف متضرر إثبات أنه تأثر بشكل مباشر بقرار الفيفا وأن هناك مصلحة قانونية تستحق الحماية.

كما سيكون على المنتخبات إثبات أن وجود رونالدو سيقلل فرصهم في التأهل من المجموعة، وأن قرار الفيفا لم يكن في مكانه الصحيح.

نصوص الفيفا والرقابة المستقبلية

وفقًا لتقرير "ديلي ميل" تسمح المادة 27 من قانون الانضباط للفيفا بتعليق العقوبات التأديبية جزئيًا أو كليًا، وهو ما طبق على رونالدو مع وضع المباراتين المتبقيتين تحت المراقبة لمدة عام.

وفي حال ارتكب رونالدو مخالفة مشابهة خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ المباراتين المتبقيتين على الفور، دون الإخلال بأي عقوبات إضافية محتملة.

وأشار التقرير إلى أن الفيفا أكد أن لجنته التأديبية "مستقلة تمامًا" في قراراتها، ما يترك المجال مفتوحًا للجدل حول توازن الانضباط والعدالة في أكبر البطولات العالمية.

الفيفا كريستيانو رونالدو الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب البرتغال كأس العالم 2025 محكمة التحكيم الرياضي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 1
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

36

تلقى أرسنال هدفه الأول على أرضه في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة ميكيل أرتيتا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

1 1
إيندهوفن

إيندهوفن

47

تسديدة للريدز.. سوبوسلاي سدد من مسافة بعيدة والحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

1 3
ريال مدريد

ريال مدريد

45

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة