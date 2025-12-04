أعلن نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، اليوم، تمديد عقد حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس لموسم إضافي، حتى عام 2026، مع خيار التمديد لعام 2027، ليواصل مغامراته في الدوري الأمريكي للمحترفين بعد انتقاله من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "مدد نادي لوس أنجلوس إف سي عقد حارس المرمى هوجو لوريس لمدة عام واحد حتى 2026، مع خيار التجديد لعام 2027".

مسيرة لوريس مع لوس أنجلوس إف سي

انضم لوريس، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى الفريق الأسود والذهبي في ديسمبر 2023 بعد أكثر من عقد قضاه مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ ذلك الحين، شارك في 91 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، بما في ذلك 65 مباراة كأساسي في الدوري الأمريكي، مسجلاً 33 مباراة بشباك نظيفة.

كما تولى قيادة الفريق بعد إصابة آرون لونج في النصف الثاني من موسم 2025، وشارك بشكل فعال في كأس الدوري الأمريكي 2024، حيث ساهم بتمريرتين حاسمتين ساعدتا الفريق على الوصول إلى النهائي أمام كولومبوس كرو.

إنجازات دولية مذهلة

لوريس يعد أحد أعظم حراس المرمى الفرنسيين في التاريخ، حيث شارك في 145 مباراة دولية، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 63 مباراة.

قاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم 2018، وحل وصيفًا في نسخة 2022، كما قاد الفريق إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية 2016 وشارك في نسخ 2012 و2020 من البطولة.

ويمتلك لوريس الرقم القياسي لأكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد 20 مباراة بعد مشاركته في أربع نسخ من البطولة.