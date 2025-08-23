المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أكبر وأعقد حدث رياضي في التاريخ.. ماذا فعل ترامب مع كأس العالم؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:40 م 22/08/2025 تعديل في 23/08/2025
ترامب

ترامب وإنفانتينو في حضور كأس العالم

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون كأس العالم 2026 أكبر وأعقد حدث رياضي في التاريخ وذلك أثناء استقبال الكأس الذي أحضره جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى المكتب البيضاوي.

ومن المقرر أن تستضيف أمريكا وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 في الفترة بين 11 يونيو حتى 19 يوليو من عام 2026.

أحضر إنفانتينو كأس العالم إلى المكتب البيضاوي بواشنطن، وأعلن ترامب عن إقامة قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل بمركز كينيدي.

ترامب يعلن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم 2026

ترامب يرفع كأس العالم

وقالت صحيفة "الجارديان" إن إنفانتينو أحضر كأس العالم إلى المكتب البيضاوي، مخالفًا بذلك التقاليد التي تقضي بأن يلمسها فقط اللاعبون الفائزون به، لكن بمراجعة الأرشيف الخاص بالكأس اتضح السماح لرئيس البلد برفع الكأس أثناء وجوده على أراضيها.

وأضافت أن ترامب تجاهل التقاليد هو الآخر، ورفع الجائزة قائلاً: "إنها ثقيلة جدًا... قطعة ذهبية جميلة".. وطالب مازحا ببقاءها معروضة.

ترامب يتحدث عن قرعة كأس العالم 2026

وقال ترامب: "إنه لشرف عظيم أن نجلب هذا الحدث العالمي، وهذه المجموعة الرائعة من الناس، وهؤلاء الرياضيين المذهلين – أفضل الرياضيين في العالم – إلى المركز الثقافي لعاصمة أمتنا (مركز كينيدي)".

ووعد ترامب بتوفير أجواء آمنة خلال مراسم إجراء قرعة كأس العالم 2026.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ستكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أكبر وأعقد حدث رياضي في التاريخ، ومركز كينيدي سيمنح البطولة انطلاقة رائعة وسيكون جزءا منها".

وسيشهد كأس العالم العام المقبل توسعا لأول مرة ليشمل 48 فريقا، وستستضيف 11 مدينة أمريكية المباريات، لكن واشنطن العاصمة ليست من بينها.

طالع مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

للتعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

