المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة راشفورد واستبعاد أرنولد.. قائمة إنجلترا خلال معسكر سبتمبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:27 م 29/08/2025
إنجلترا

إنجلترا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة منتخبه استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة أندورا وصربيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

غياب أرنولد

وشهدت قائمة إنجلترا، استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد.

بينما يظهر الثنائي جيد سبنس مدافع توتنهام، وإليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست لأول مرة في قائمة منتخب إنجلترا.

وجاءت قائمة إنجلترا كالتالي:

حراس المرمى:  دين هندرسون (كريستال بالاس)،  جوردان بيكفورد  (إيفرتون)،  جيمس ترافورد  (مانشستر سيتي)

المدافعون:دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك جويهي  (كريستال بالاس)،  ريس جيمس  (تشيلسي)،  إزري كونسا  (أستون فيلا)، مايلز لويس سكيلي  (أرسنال)، تينو ليفرامينتو  (نيوكاسل يونايتد)، جيد سبنس  (توتنهام هوتسبير)، جون ستونز  (مانشستر سيتي).

لاعبو خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)،  مورغان جيبس ​​وايت  (نوتنغهام فورست)،  جوردان هندرسون  (برينتفورد)،  ديكلان رايس  (أرسنال)،  مورغان روجرز  (أستون فيلا)، آدم وارتون  (كريستال بالاس)

الهجوم:  جارود بوين  (وست هام يونايتد)،  إيبيريتشي إيز  (أرسنال)،  أنتوني جوردون  (نيوكاسل يونايتد)،  هاري كين  (بايرن ميونخ)، نوني مادويكي  (أرسنال)، ماركوس راشفورد  (برشلونة، إعارة من مانشستر يونايتد)، أولي واتكينز  (أستون فيلا).

عودة راشفورد

 كما عاد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة، إلى قائمة منتخب إنجلترا بعد غيابه عن المنتخب لفترة طويلة.

 

إنجلترا أرنولد كأس العالم 2026 توخيل راشفورد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg