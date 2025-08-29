أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة منتخبه استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة أندورا وصربيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

غياب أرنولد

وشهدت قائمة إنجلترا، استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد.

بينما يظهر الثنائي جيد سبنس مدافع توتنهام، وإليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست لأول مرة في قائمة منتخب إنجلترا.

وجاءت قائمة إنجلترا كالتالي:

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

المدافعون:دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، جيد سبنس (توتنهام هوتسبير)، جون ستونز (مانشستر سيتي).

لاعبو خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، مورغان جيبس ​​وايت (نوتنغهام فورست)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)، آدم وارتون (كريستال بالاس)

الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، إيبيريتشي إيز (أرسنال)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة، إعارة من مانشستر يونايتد)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

عودة راشفورد

كما عاد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة، إلى قائمة منتخب إنجلترا بعد غيابه عن المنتخب لفترة طويلة.