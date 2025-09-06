توترت الأجواء بين ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب أمريكا، ولاعبه كريستيان بوليسيتش، وهو ما قد يهدد الاستقرار داخل الفريق قبل شهور قليلة من انطلاق مسابقة كأس العالم 2026.

وارتفعت حدة التوترات بين بوليسيتش ومدربه بوكيتينو، مع التصريحات العلنية من جانب الثنائي وهو ما قد يؤثر على مستوى المنتخب الأمريكي الذي يرغب في الظهور بشكل مميز في المونديال الذي سيحتضنه العام القادم.

بوكيتينو يتهم التحكيم بالتسبب في خسارة أمريكا نهائي الكأس الذهبية

أزمة بين بوكيتينو وبوليسيتش

كشفت شبكة ESPN عن وجود أزمة بين بوكيتينو وبوليسيتش، والتي تعود بدايتها إلى بطولة الكونكاكاف في مارس الماضي، حين رفض اللاعب استبداله أثناء مباراة، وهو ما أثار غضب المدرب الأرجنتيني.

وغاب بوليسيتش عن التواجد في الكأس الذهبية وهو ما أثار جدلًا واسعًا، رغم الكشف عن وجود مبرر يتعلق بمنح قائد منتخب أمريكا راحة باتفاق جماعي، إلا أن القرار خلفه موجة كبيرة من الانتقادات.

تراشق التصريحات

بدأ التراشق من جانب لاندون دونوفان، لاعب أمريكا السابق، حيث قال: "إذا جئت للمعسكر لتقضي وقتًا ممتعًا، تلعب جولف، تتناول العشاء، تزور العائلة أو الأصدقاء، هل هذه هي الثقافة التي نريد ترسيخها؟ نحن نريد الحضور للمنتخب بعقلية التركيز الكامل والطاقة القصوى، إذا أردنا أن نكون أقوياء بعد عام، يجب أن نعتبر أن اليوم هو الأهم".

وجاء سريعًا رد بوليسيتش الذي دافع عن نفسه خلال مقابلة مع CBS Sports، أوضح خلالها أنه عرض المشاركة قبل الكأس الذهبية.

وقال بوليسيتش: "تحدثت مع المدربين، وقلت إنني أريد أن أكون جزءًا من الفريق، مهما كان دوري، لكنهم رفضوا، قالوا إنهم يريدون فريقًا واحدًا فقط، وأن هذا قرار المدرب".

رد بوكيتينو على لاعبه بوليسيتش، جاء سريعًا وحادًا، حيث قال: "اللاعبون لا يختارون المباريات، وعليهم احترام خطتنا، لا يهم إن كانوا يفهمون القرار أم لا، المهم أن يلتزموا به".

وأضاف: "لا يمكن أن يفرضوا علينا خطتنا وإلا فليتبادلوا الأدوار اللاعب يصبح مدربًا والمدرب لاعبًا، أنا المدرب الرئيسي، ولست مجرد صورة".

وأشار هذا الموقف إلى وجود خلاف وعدم استقرار بشكل واضح بين بوليسيتش وبوكيتينو مع المنتخب، وهو ما يهدد بخلق حالة من الانقسام داخل معسكر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

بوليسيتش يغيب عن المنتخب الأمريكي في الكأس الذهبية

بوكيتينو يهدئ الأجواء

حاول بوكيتينو تهدئة الأجواء قائلًا: "لم أتحدث مع كريستيان بعد، ولا أعتقد أن هناك ما يستدعي النقاش، أعتقد أن كل ما حدث في الصيف أصبح خلفنا".

وأكمل مدرب أمريكا: "علينا التركيز على المستقبل الأجواء جيدة، وكريستيان سعيد بوجوده هنا، وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".