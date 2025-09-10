المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حضور عربي.. 5 منتخبات جديدة تحجز مقاعدها في مونديال 2026 خلال فترة التوقف الدولي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:11 م 10/09/2025
منتخب المغرب

المغرب

شهدت فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري حسم عدد من المنتخبات تأهلها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليكتمل مشهد المنافسة شيئًا فشيئًا قبل انطلاق الحدث الأكبر.

أوروجواي تعود إلى مسرح التاريخ

منتخب أوروجواي، بطل النسخة الأولى من المونديال عام 1930، حجز بطاقته بعد فوزه الكبير على بيرو بثلاثية نظيفة، ليواصل حضوره المنتظم في كأس العالم.

كولومبيا تواصل طريقها

كولومبيا كانت من بين المنتخبات التي ضمنت تأهلها أيضًا، لتكتب مشاركة جديدة في سجلها المونديالي.

باراجواي تكسر الغياب الطويل

وبفضل التعادل مع الإكوادور دون أهداف، ضمن منتخب باراجواي المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة، ليعود إلى كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 2010.

المغرب وتونس يتألقان في إفريقيا

في القارة الإفريقية، واصل المنتخبان العربيان المغرب وتونس حضورهما القوي:

المغرب تصدر مجموعته بعد الفوز على زامبيا بهدفين دون رد.

تونس بدورها حسمت الصدارة بفوز مهم على غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل.

بقية المتأهلين

وبجانب المنتخبات الثلاثة المضيفة (أمريكا والمكسيك وكندا)، كانت منتخبات أخرى قد ضمنت التأهل في فترات سابقة، مثل الأرجنتين والبرازيل والإكوادور من أمريكا الجنوبية، واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران وأوزبكستان والأردن من آسيا، بالإضافة إلى نيوزيلندا من أوقيانوسيا.

الملحق العالمي

على الجانب الآخر، سيتجه منتخبا بوليفيا وكاليدونيا الجديدة إلى خوض الملحق العالمي بحثًا عن بطاقة إضافية.

العد التنازلي ينطلق

وتنطلق بطولة كأس العالم في 11 يونيو من العام المقبل، على أن يقام النهائي في 19 يوليو بمدينة نيويورك، في نسخة تاريخية هي الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.

تونس كأس العالم المغرب أوروجواي

