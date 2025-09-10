المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ستيف مانداندا.. المعتزل الرابع بين أبطال العالم 2018

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:15 م 10/09/2025
مانداندا

مانداندا من مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2018

أصبح الحارس ستيف مانداندا، اليوم الأربعاء، رابع لاعب يعلن اعتزاله كرة القدم بين نجوم منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018.

وتغير الشيء الكثير في قوام المنتخب الفرنسي خلال السنوات الأخيرة منذ الحصول على لقب كأس العالم في نسخة 2018، من بينها اعتزال 4 لاعبين، مع بقاء المدرب ديديه ديشامب على رأس الجهاز الفني.

اعتزال مانداندا

اعتزل مانداندا كرة القدم، بعدما فشل في العثور على ناد جديد مناسب له في الدوري الفرنسي.

وقال مانداندا في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء: "كنت بحاجة إلى بعض الوقت حتى أتقبل فكرة اعتزالي، الأمر لم يكن سهلًا لكن علي أنا أتوقف الآن".

وأضاف الحارس الفرنسي: "تلقيت العديد من العروض في الصيف، لكنني قلت لا في كل مرة".

وأوضحت ليكيب أن العروض التي وصلت لصاحب الـ40 عامًا كانت من لوهافر ولوريان وبريست ومونبلييه.

رابع معتزل بين أبطال كأس العالم 2018

بات مانداندا رابع لاعب من الجيل التاريخي لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2018، يعلن اعتزاله، على النحو الآتي..

- بليز ماتويدي: لاعب الوسط اعتزل بين صفوف إنتر ميامي في 2023

- عادل رامي: كان تروا الفرنسي آخر ناد يلعب له المدافع حتى 2023

- رافاييل فاران: في 2024 اختار المدافع أن يعتزل في كومو الإيطالي.

يشار إلى أن مانداندا شارك في مباراتين فقط مع منتخب فرنسا في 3 نسخ من كؤوس العالم، من بينها مباراة واحدة في 2018.

وقال ديديه ديشامب في رسالة أخيرة لمانداندا، نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "عشنا سنوات جميلة في منتخب فرنسا، لم تكن كل اللحظات سعيدة لأنني اضطررت أحيانًا لقول أمور مزعجة له، لكنه كان دائمًا قائدًا حقيقيًا".

كأس العالم فرنسا ستيف مانداندا

