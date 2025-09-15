المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
صامويل أومتيتي.. المعتزل الخامس بين أبطال العالم 2018

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:34 م 15/09/2025
أومتيتي

أومتيتي من أبطال كأس العالم 2018

أصبح المدافع صامويل أومتيتي، اليوم الإثنين، خامس لاعب يعلن اعتزاله كرة القدم بين نجوم منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018.

وتغير الشيء الكثير في قوام المنتخب الفرنسي خلال السنوات الأخيرة منذ الحصول على لقب كأس العالم في نسخة 2018، من بينها اعتزال 5 لاعبين، مع بقاء المدرب ديديه ديشامب على رأس الجهاز الفني.

اعتزال أومتيتي

اعتزل أومتيتي كرة القدم، بعدما فشل في استئناف مسيرته الرياضية منذ الرحيل عن ليل في يوليو الماضي 2025 بسبب الإصابات.

وكتب أومتيتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام: "بعد مسيرة طويلة كان فيها صعود وهبوط، حان الوقت لأقول لكرة القدم وداعًا.. لقد منحت كل ما لدي بشغف، ولا أشعر بأي ندم".

ودافع أومتيتي في مسيرته عن شعارات أندية كبيرة في أوروبا، أبرزها أولمبيك مارسيليا وليل وبرشلونة.

وعانى صامويل أومتيتي من سلسلة من الإصابات الصعبة في السنوات الأخيرة، ما أرغمه على ترك كرة القدم في سن الـ31 عامًا.

خامس معتزل بين أبطال كأس العالم 2018

بات أومتيتي خامس لاعب من الجيل التاريخي لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2018، يعلن اعتزاله، على النحو الآتي..

- بليز ماتويدي: لاعب الوسط اعتزل بين صفوف إنتر ميامي في 2023

- عادل رامي: كان تروا الفرنسي آخر ناد يلعب له المدافع حتى 2023

- رافاييل فاران: في 2024 اختار المدافع أن يعتزل في كومو الإيطالي.

- ستيف مانداندا: توقف الحارس الاحتياطي لهوجو لوريس عن ممارسة كرة القدم قبل أسابيع

منتخب فرنسا صامويل أومتيتي

أخبار تهمك

