المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"فيفا" يناقش زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبا فى عام 2030

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:49 م 24/09/2025
فيفا

فيفا

عقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اجتماعًا مع أليخاندرو دومينيجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، في نيويورك مساء الثلاثاء، لبحث مقترح رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 فريقًا.

وشهد اللقاء حضور رؤساء اتحادات الأرجنتين والأوروجواي، إلى جانب رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، ورئيس الأوروجواي ياماندو أورسي، ما يعكس ثقلًا سياسيًا ورياضيًا كبيرًا وراء المقترح.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يطرح فيه قادة "كونميبول" الفكرة مباشرة على إنفانتينو، بعدما ظهرت لأول مرة في مارس الماضي من خلال مندوب أوروجواي خلال جلسة افتراضية لمجلس فيفا.

من جانبه، نشر دومينيجيز صورة عبر حسابه على إنستجرام جمعته بإنفانتينو وعدد من مسؤولي الكرة في أمريكا الجنوبية، وكتب معلقًا: "نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030".

وكشفت صحيفة "لا ناسيون" أن إنفانتينو نفسه هو من بادر بتنظيم الاجتماع، مشيرة إلى أنه يؤيد الخطة، خاصة بعدما سبق للفيفا أن قرر زيادة عدد المنتخبات في نسخة 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 32 إلى 48 فريقًا.

وفي حال اعتماد الاقتراح الجديد، سيرتفع عدد مباريات المونديال إلى 128 مواجهة، أي ضعف ما كان يُلعب بين عامي 1998 و2022 حين اقتصرت البطولة على 64 مباراة فقط.

جدير بالذكر أن نسخة 2030 من المونديال ستُقام في ست مدن موزعة على ثلاث قارات، حيث تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا معظم المباريات، فيما ستشهد أوروجواي إقامة لقاء خاص واحتفالات بالذكرى المئوية لأول كأس عالم، مع استضافة الأرجنتين وباراجواي لمباراة واحدة لكل منهما.

كأس العالم أمريكا فيفا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg