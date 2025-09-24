عقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اجتماعًا مع أليخاندرو دومينيجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، في نيويورك مساء الثلاثاء، لبحث مقترح رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 فريقًا.

وشهد اللقاء حضور رؤساء اتحادات الأرجنتين والأوروجواي، إلى جانب رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، ورئيس الأوروجواي ياماندو أورسي، ما يعكس ثقلًا سياسيًا ورياضيًا كبيرًا وراء المقترح.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يطرح فيه قادة "كونميبول" الفكرة مباشرة على إنفانتينو، بعدما ظهرت لأول مرة في مارس الماضي من خلال مندوب أوروجواي خلال جلسة افتراضية لمجلس فيفا.

من جانبه، نشر دومينيجيز صورة عبر حسابه على إنستجرام جمعته بإنفانتينو وعدد من مسؤولي الكرة في أمريكا الجنوبية، وكتب معلقًا: "نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030".

وكشفت صحيفة "لا ناسيون" أن إنفانتينو نفسه هو من بادر بتنظيم الاجتماع، مشيرة إلى أنه يؤيد الخطة، خاصة بعدما سبق للفيفا أن قرر زيادة عدد المنتخبات في نسخة 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 32 إلى 48 فريقًا.

وفي حال اعتماد الاقتراح الجديد، سيرتفع عدد مباريات المونديال إلى 128 مواجهة، أي ضعف ما كان يُلعب بين عامي 1998 و2022 حين اقتصرت البطولة على 64 مباراة فقط.

جدير بالذكر أن نسخة 2030 من المونديال ستُقام في ست مدن موزعة على ثلاث قارات، حيث تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا معظم المباريات، فيما ستشهد أوروجواي إقامة لقاء خاص واحتفالات بالذكرى المئوية لأول كأس عالم، مع استضافة الأرجنتين وباراجواي لمباراة واحدة لكل منهما.