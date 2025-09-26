المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ترامب: سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينة غير آمنة بأمريكا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:29 م 26/09/2025
ترامب

ترامب وإنفانتينو

كشف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن إمكانية إجراء تغيير على مدن بطولة كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينى غير آمنة".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "ستكون المدينة آمنة لكأس العالم، إذا لم تكن آمنة، فسننقلها إلى مدينة أخرى".

لن نسمح بأي خطر في كأس العالم

وشدد: "إذا رأينا أي مدينة تُشكل خطرًا ولو بسيطًا على كأس العالم، أو على الألعاب الأولمبية، وخاصةً كأس العالم، نظرًا لاستضافة العديد من المدن، فلن نسمح لها بالرحيل، سنُغير مكانها قليلًا".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، هي السلطة الحاكمة والقادرة على إجراء هذا التغيير، إلا أن الرئيس الأمريكي، أوضح أنه يعتزم إجراء تغيير على مدن كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم في 11 مدينة، وهم، أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو 2026، وتستمر حتى 19 يوليو

أمريكا فيفا كأس العالم 2026 إنفانتينو ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg