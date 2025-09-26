كشف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن إمكانية إجراء تغيير على مدن بطولة كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينى غير آمنة".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "ستكون المدينة آمنة لكأس العالم، إذا لم تكن آمنة، فسننقلها إلى مدينة أخرى".

لن نسمح بأي خطر في كأس العالم

وشدد: "إذا رأينا أي مدينة تُشكل خطرًا ولو بسيطًا على كأس العالم، أو على الألعاب الأولمبية، وخاصةً كأس العالم، نظرًا لاستضافة العديد من المدن، فلن نسمح لها بالرحيل، سنُغير مكانها قليلًا".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، هي السلطة الحاكمة والقادرة على إجراء هذا التغيير، إلا أن الرئيس الأمريكي، أوضح أنه يعتزم إجراء تغيير على مدن كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم في 11 مدينة، وهم، أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو 2026، وتستمر حتى 19 يوليو