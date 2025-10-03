كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن كرة بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو وتستمر 19 يوليو 2026.

الكشف عن كرة كأس العالم 2026

ويشتمل تصميم الكرة النابض بالحياة على مجموعة من الألوان الأحمر والأخضر والأزرق تكريمًا للدول المضيفة الثلاثة.

كما أن تصميم الكرة مستوحى من الدول الثلاث المضيفة للبطولة، كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة.

وتوفر تقنية الكرة المتصلة، نظرة ثاقبة على كل حركة للكرة، مما يدعم حكام المباراة.

وتتواصل الاستعدادات، لإطلاق الكرة الرسمية للمباراة للحدث العالمي الكبير مع تزايد الإثارة قبل القرعة النهائية.

وقال رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو: "وصلت الكرة الرسمية لكأس العالم 2026، إنها رائعة الجمال".

وأضاف: "يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم كرة تريوندا، لقد ابتكرت أديداس كرةً أيقونيةً أخرى لكأس العالم، بتصميم يجسد وحدة وشغف الدول المضيفة العام المقبل، أتطلع بشوق لرؤية هذه الكرة الجميلة وهي تُسجل هدفًا، بدأ العد التنازلي لأعظم كأس عالم على الإطلاق، والكرة تتدحرج".

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

موعد قرعة كأس العالم 2026

وتقام قرعة كأس العالم يوم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.