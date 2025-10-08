فولتماده يتدرب منفردًا بعد تأخره عن معسكر ألمانيا

خاض نيك فولتماده ، مهاجم منتخب ألمانيا لكرة القدم، تدريبات منفردة اليوم الأربعاء، بعد تأخره في الانضمام إلى معسكر المنتخب المقام في هيرتسوجن آوراخ استعدادًا لخوض مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام لوكسمبورج وإيرلندا الشمالية.

وانضم مهاجم نيوكاسل يونايتد مساء أمس الثلاثاء، أي بعد يوم من الموعد المحدد، وذلك بعدما حالت الإصابة بالإنفلونزا دون سفره في الوقت المناسب. وحتى الآن، لم يتحدد ما إذا كان سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الجمعة أمام لوكسمبورج.

وفي المقابل، بات الحارس أوليفر باومان جاهزًا للمشاركة بعد أن خاض تدريبًا خاصًا مع زملائه الحراس اليوم، عقب تعافيه من الغثيان الذي منعه من التدرب أمس. ويعد باومان الحارس الأساسي للمنتخب في ظل غياب مارك أندريه تير شتيجن للإصابة.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره اللوكسمبورجي في سينسهايم يوم الجمعة، قبل أن يواجه إيرلندا الشمالية خارج ملعبه يوم الاثنين المقبل.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط خلف سلوفاكيا المتصدرة، بعد خسارته أمامها في الجولة الأولى بنتيجة 0-2. ومع ذلك، ضمن "المانشافت" على الأقل التأهل إلى الملحق الأوروبي بفضل تصنيفه في دوري الأمم الأوروبية.