تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

2 1
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

فولتماده يتدرب منفردًا بعد تأخره عن معسكر ألمانيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:42 م 08/10/2025
فولتيماد

فولتماد

خاض نيك فولتماده ، مهاجم منتخب ألمانيا لكرة القدم، تدريبات منفردة اليوم الأربعاء، بعد تأخره في الانضمام إلى معسكر المنتخب المقام في هيرتسوجن آوراخ استعدادًا لخوض مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام لوكسمبورج وإيرلندا الشمالية.

وانضم مهاجم نيوكاسل يونايتد مساء أمس الثلاثاء، أي بعد يوم من الموعد المحدد، وذلك بعدما حالت الإصابة بالإنفلونزا دون سفره في الوقت المناسب. وحتى الآن، لم يتحدد ما إذا كان سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الجمعة أمام لوكسمبورج.

وفي المقابل، بات الحارس أوليفر باومان جاهزًا للمشاركة بعد أن خاض تدريبًا خاصًا مع زملائه الحراس اليوم، عقب تعافيه من الغثيان الذي منعه من التدرب أمس. ويعد باومان الحارس الأساسي للمنتخب في ظل غياب مارك أندريه تير شتيجن للإصابة.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره اللوكسمبورجي في سينسهايم يوم الجمعة، قبل أن يواجه إيرلندا الشمالية خارج ملعبه يوم الاثنين المقبل.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط خلف سلوفاكيا المتصدرة، بعد خسارته أمامها في الجولة الأولى بنتيجة 0-2. ومع ذلك، ضمن "المانشافت" على الأقل التأهل إلى الملحق الأوروبي بفضل تصنيفه في دوري الأمم الأوروبية.

ألمانيا كأس العالم فولتماد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

