إنفانتينو يدعو لإعادة النظر في مواعيد إقامة كأس العالم بسبب تغير المناخ

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:16 م 09/10/2025
إنفانتينو

إنفانتينو

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن جميع المعنيين باللعبة مطالبون بالحفاظ على "عقلية منفتحة" بشأن جدولة نسخ كأس العالم المستقبلية، وليس فقط بطولة 2034 المقررة في السعودية.

وأوضح إنفانتينو أن الجدول الزمني الدولي محدد حتى عام 2030، لكن المناقشات جارية حاليًا حول كيفية تنظيمه بعد ذلك، مشيرًا إلى أن تغير المناخ أصبح عاملاً حاسمًا في تحديد مواعيد البطولات الكبرى.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة لاتحاد أندية كرة القدم الأوروبية في روما: "إذا أردتم اللعب في نفس الوقت في كل مكان، فالأوقات المناسبة غالبًا ستكون في مارس أو أكتوبر، لأن اللعب في ديسمبر غير ممكن في بعض الأماكن، وفي يوليو مستحيل في أماكن أخرى".

وأشار رئيس الفيفا إلى أن الحديث لا يقتصر على كأس العالم في السعودية فقط، بل على إعادة التفكير في الجدولة العالمية للبطولات، موضحًا: "حتى اللعب في بعض الدول الأوروبية خلال يوليو أصبح حارًا جدًا، لذلك ربما علينا أن نعيد التفكير".

كما كشف إنفانتينو أن يونيو هو الشهر المثالي للعب كرة القدم لكنه "لا يُستغل بشكل كافٍ" في أوروبا، مضيفًا أن الفيفا "ما زال في مرحلة النقاش" حول مستقبل الجدول الزمني، داعيًا إلى الانفتاح في التفكير واتخاذ قرارات مرنة.

وفي سياق آخر، ألمح رئيس الفيفا إلى رغبته في توسيع بطولة كأس العالم للأندية لتضم 48 فريقًا مستقبلًا، مؤكدًا أن النسخة الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا كانت "نجاحًا هائلًا" من حيث الحضور الجماهيري والتفاعل والإيرادات.

كأس العالم فيفا إنفانتينو

