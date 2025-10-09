المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لتزامنه مع شهر رمضان.. ذا أثلتيك: احتمالية لتأجيل كأس العالم 2034 للشتاء

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:29 م 09/10/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن احتمالية تأجيل كأس العالم 2034 بالسعودية، إلى فصل الشتاء.

وتواجه بطولة كأس العالم 2034، نفس ما حدث مع نسخة 2022 في قطر، حيث تم إقامتها في فصل الشتاء.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإنه من المتوقع أن تقام بطولة كأس العالم 2034 في السعودية، بالشتاء مع احتمال كبير أن تقام في أوائل 2035 لتجنب شهر رمضان الذي يصادف شهري نوفمبر وديسمبر 2034.

ومن جانبه، طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بضرورة الانفتاح حول تغيير موعد بطولة كأس العالم، لتقام في الشتاء بدلًا من الصيف.

وفي حديثه خلال الجمعية العمومية للأندية الأوروبية، قال إنفانتينو: "إذا كنتم تريدون اللعب في نفس الوقت في كل مكان، فيمكنكم اللعب في مارس أو في أكتوبر، لأنه في ديسمبر، لن تلعبون في جزء من العالم، وفي يوليو، لن تلعبون في جزء آخر من العالم".

وأضاف: "نحن بالفعل منغمسون في التفاصيل الدقيقة ونناقشها مع الجميع طوال الوقت، والأمر لا يقتصر على كأس عالم واحدة، بل هو انعكاس عام".

وتابع: "حتى الأجواء في بعض الدول الأوروبية في يوليو تكون حارة جدة. لذا ربما نحتاج إلى التفكير بشأن أفضل الشهور للعب كرة القدم، وهو شهر يونيو في أوروبا. والذي لا تقام فيه مباريات كثيرة، أليس كذلك؟

وأتم: "ربما هناك طرق لتحسين أجندة المباريات لكننا نناقشه. علينا فقط أن نكون منفتحين".

 

كأس العالم السعودية إنفانتينو كأس العالم 2034

