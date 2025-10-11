المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ماك أليستر: البرازيل ضمن 4 منتخبات مرشحة في كأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:45 م 11/10/2025
ماك أليستر

ماك أليستر مع كأس العالم 2022

كشف اللاعب الأرجنتيني أليكسس ماك أليستر توقعاته بشأن المرشحين لحصد كأس العالم 2026.

وتقام منافسات كأس العالم، الصيف المقبل، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة على الإطلاق.

تصريحات ماك أليستر عن المرشحين لكأس العالم 2026

يرى ماك أليستر أن لقب كأس العالم 2026 لن يخرج عن 4 منتخبات، هي إسبانيا وفرنسا والأرجنتين والبرازيل.

واستفاض صاحب الـ26 عامًا موضحًا رأيه: "إسبانيا وفرنسا والأرجنتين من بين المنتخبات المرشحة في كأس العالم 2026.. ويمكن أن نضيف البرازيل، هذا المنتخب عاد إلى الواجهة عالميًا بفضل المدرب العظيم الذي يتولى تدريبه، وكذلك بفضل اللاعبين الكبار، والتاريخ الذي يملكه".

ويتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل منذ مايو 2025، فيما خاض 5 مباريات دولية، من بينها واحدة ودية.

وفاز المنتخب البرازيلي في آخر مباراة ودية على حساب كوريا الجنوبية، بخماسية نظيفة، ضمن استعداداته لمنافسات كأس العالم 2026 بعد أن ضمن في وقت سابق تأهله إلى المونديال.

يشار إلى أن ماك أليستر كان ضمن قائمة منتخب الأرجنتين المتوجة بكأس العالم 2022.

الأرجنتين
الأرجنتين
أخبار
البرازيل الأرجنتين كأس العالم 2026

