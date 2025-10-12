المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

يورجن كلوب: ألمانيا ستتجاوز الصعوبات وتقدم كأس عالم رائعة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:58 م 12/10/2025
كلوب

كلوب

مازال المدرب الألماني الشهير يورجن كلوب يؤمن بقدرات منتخب بلاده ومدربه يوليان ناجلسمان، رغم تذبذب أداء "المانشافت" خلال العام الجاري.

وقال كلوب، المدير الفني السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند، في تصريحات لقناة "RTL": "أعلم أن الأمور ستسير على ما يرام في النهاية، يوليان مدرب استثنائي، ولدينا لاعبون مميزون للغاية".

وأضاف كلوب أن أي فريق بطل يمر عادة بمراحل صعبة خلال التصفيات، موضحًا: "قبل مونديال 1990، الذي فازت به ألمانيا الغربية، سجل توماس هاسلر هدفًا حاسمًا في اللحظات الأخيرة ليقودنا إلى البطولة، لذلك من الضروري تجاوز هذه المرحلة أولًا".

وأكد المدرب الألماني أن المنتخب يحتاج إلى استعادة ثقته بنفسه والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن "هذا ما يعمل عليه اللاعبون حاليًا"، معربًا عن تفاؤله بمشاهدة "كأس عالم رائعة" للمنتخب الألماني في النهاية.

كما تطرق كلوب للحديث عن صانع ألعاب المنتخب الألماني فلوريان فيرتز، الذي لم يقدم بعد أفضل مستوياته في بداياته مع ليفربول، مؤكدًا: "فلوريان موهبة فريدة من نوعها، وسيُظهر إمكانياته في كل مباراة قريبًا، تمامًا كما فعل مع باير ليفركوزن".

ألمانيا كأس العالم كلوب

