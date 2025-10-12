مازال المدرب الألماني الشهير يورجن كلوب يؤمن بقدرات منتخب بلاده ومدربه يوليان ناجلسمان، رغم تذبذب أداء "المانشافت" خلال العام الجاري.

وقال كلوب، المدير الفني السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند، في تصريحات لقناة "RTL": "أعلم أن الأمور ستسير على ما يرام في النهاية، يوليان مدرب استثنائي، ولدينا لاعبون مميزون للغاية".

وأضاف كلوب أن أي فريق بطل يمر عادة بمراحل صعبة خلال التصفيات، موضحًا: "قبل مونديال 1990، الذي فازت به ألمانيا الغربية، سجل توماس هاسلر هدفًا حاسمًا في اللحظات الأخيرة ليقودنا إلى البطولة، لذلك من الضروري تجاوز هذه المرحلة أولًا".

وأكد المدرب الألماني أن المنتخب يحتاج إلى استعادة ثقته بنفسه والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن "هذا ما يعمل عليه اللاعبون حاليًا"، معربًا عن تفاؤله بمشاهدة "كأس عالم رائعة" للمنتخب الألماني في النهاية.

كما تطرق كلوب للحديث عن صانع ألعاب المنتخب الألماني فلوريان فيرتز، الذي لم يقدم بعد أفضل مستوياته في بداياته مع ليفربول، مؤكدًا: "فلوريان موهبة فريدة من نوعها، وسيُظهر إمكانياته في كل مباراة قريبًا، تمامًا كما فعل مع باير ليفركوزن".