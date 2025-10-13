المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

3 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

3 0
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

19 29
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

1 2
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

1 0
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كاب فيردي رقم 22.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:13 م 13/10/2025
كاب فيردي

منتخب كاب فيردي

انضم منتخب كاب فيردي إلى قائمة المنتخبات لمنافسات كأس العالم 2026، اليوم الإثنين.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

تأهل كاب فيردي

تأهل منتخب كاب فيردي إلى منافسات كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه.

ونجح منتخب كاب فيردي في ضمان تأهله إلى منافسات كأس العالم 2026 هذا المساء، بالفوز (3-0) على إسواتيني في الجولة الختامية.

وصعد منتخب كاب فيردي على حساب الكاميرون، إذ تصدر مجموعته بفارق 4 نقاط عن الأسود غير المروضة.

وأصبحت كاب فيردي سادس منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد مصر وتونس والجزائر والمغرب وغانا، بينما ارتفع العدد الإجمالي إلى 22 منتخبًا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- كاب فيردي (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)

كاب فيردي كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أيسلندا

أيسلندا

1 0
فرنسا

فرنسا

45

الحكم يعلن عن دقيقتين وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg