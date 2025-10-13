كاب فيردي رقم 22.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

انضم منتخب كاب فيردي إلى قائمة المنتخبات لمنافسات كأس العالم 2026، اليوم الإثنين.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

تأهل كاب فيردي

تأهل منتخب كاب فيردي إلى منافسات كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه.

ونجح منتخب كاب فيردي في ضمان تأهله إلى منافسات كأس العالم 2026 هذا المساء، بالفوز (3-0) على إسواتيني في الجولة الختامية.

وصعد منتخب كاب فيردي على حساب الكاميرون، إذ تصدر مجموعته بفارق 4 نقاط عن الأسود غير المروضة.

وأصبحت كاب فيردي سادس منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد مصر وتونس والجزائر والمغرب وغانا، بينما ارتفع العدد الإجمالي إلى 22 منتخبًا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- كاب فيردي (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)