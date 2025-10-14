المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
باكتساح لاتفيا.. إنجلترا إلى كأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:59 م 14/10/2025
إنجلترا

منتخب إنجلترا إلى كأس العالم 2026

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى كأس العالم 2026، مساء الثلاثاء، بعد اكتساح مضيفه لاتفيا بخماسية نظيفة.

وضمن منتخب إنجلترا صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، رغم تبقي جولتين، إذ يبتعد بفارق 7 نقاط عن ألبانيا، فيما تحتل منتخبات صربيا ولاتفيا وأندورا المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.

إنجلترا إلى كأس العالم

نجح منتخب إنجلترا في تحقيق فوز كبير على لاتفيا، خارج أرضه.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف أول عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 26، قبل أن يضيف هاري كين هدفين في الدقيقتين 44 و45+2 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، سجل ماكسيمس تونيسيفس هدفًا ذاتيًا في مرمى لاتفيا بالدقيقة 58 ثم أنهى إيبريتشي إيزي حفل أهداف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 86.

ترتيب مجموعة إنجلترا في كأس العالم 2026

1) إنجلترا: 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية

2) ألبانيا: 11 نقطة من 6 مباريات

3) صربيا: 10 نقاط من 6 مباريات

4) لاتفيا: 5 نقاط من 7 مباريات

5) أندورا: نقطة واحدة من 7 مباريات

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
إنجلترا كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أخبار تهمك

