كلام فى الكورة
سون يطالب منتخب كوريا الجنوبية بالـ"شراسة" في كأس العالم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:31 ص 15/10/2025
سون

هيونج مين سون

حذر سون هيونج مين، قائد منتخب كوريا الجنوبية، من الإفراط في احترام المنتخبات الأكبر والأكثر شهرة في كأس العالم 2026.

وبعد أن تلقى هزيمة قاسية وديا بخماسية دون رد أمام البرازيل الأسبوع الماضي، فاز منتخب كوريا الجنوبية على ضيفه باراجواي 2-0 أمس الثلاثاء في ودية أخرى.

وقال سون مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي للصحفيين بعد المباراة: "أعتقد أن علينا الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة، وعندما نواجه منتخبات قوية، علينا أن نفكر كيف يمكننا أن نكون أكثر شراسة".

وأضاف: "على سبيل المثال، أعتقد أننا احترمنا البرازيل أكثر من اللازم، وأثّر ذلك بشدة على النتيجة".

وأوضح: "من المؤلم أن نتعرض لهزيمة مثل هذه، وعلينا أن نتعلم كيف نرد على ذلك، بعد خسارة كبيرة مثل تلك التي تعرضنا لها، يمكن أن يشعر اللاعبون بالإحباط، ويمكن أن يظهر ذلك على أرض الملعب".

وواصل: "عندما رأيت زملائي في الفريق يضعون ذلك وراء ظهورهم وينقضون على الفرص التي لاحت لهم، شعرت بالامتنان حقا كقائد للفريق".

وأتم: "كان المفتاح الأكبر هو أننا قمنا بعملنا ونفذنا خطتنا، بغض النظر عما كان يحاول الفريق الآخر القيام به".

وتأهلت كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحافظ المنتخب الكوري الجنوبي على وجوده في جميع نسخ كأس العالم منذ عام 1986، ووصل إلى الدور قبل النهائي في 2002 حين استضاف البطولة بالاشتراك مع اليابان.

كأس العالم منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين

