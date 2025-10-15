المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جيرو: أتمنى أن يتجاوز مبابي رقمي القياسي.. ولا أفكر في خطوة التدريب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:16 م 15/10/2025
أوليفييه جيرو

أوليفيه جيرو

كشف المهاجم أوليفيه جيرو، لاعب نادي ليل الفرنسي، عن خطوته المقبلة بعد نهاية مشواره الكروي، وتطرق للحديث عن المستوى الذي يقدمه كيليان مبابي مع منتخب الديوك خلال الفترة الأخيرة.

جيرو المنتقل إلى صفوف ليل مطلع الموسم الجاري، نجح في تسجيل 3 أهداف خلال ظهوره في 8 مباريات.

تصريحات جيرو

استهل أوليفيه جيرو، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر صحيفة "ليكيب" عن خطوته ما بعد الاعتزال قائلًا: "من الواضح أنني أرغب في البقاء في عالم كرة القدم، دائمًا بهدف نقل الخبرة، ربما قليل من العمل في التلفزيون كمستشار في البداية، للبقاء داخل المنظومة".

وأضاف جيرو، عن إمكانية استمراره لموسم آخر في الملاعب: ":الـ40 رقم له معنى بالنسبة لي، لكنها في النهاية قرار عائلي مع زوجتي وأسرتي، إنها مسألة وعي وواقعية".

وأكمل لاعب نادي ليل: "إذا شعرت أنني ما زلت قادرًا على العطاء، وكان النادي أيضًا راضيًا عن أدائي، فسنجلس إلى الطاولة ونتحدث مع أوليفييه ليتانج، رئيس النادي".

جيرو يتحدث عن مبابي

قال جيرو عن رقمه القياسي ومستوى مبابي: "أتمنى أن يتجاوزني مبابي خلال كأس العالم المقبلة، ولم أظن أنني سأحتفظ بهذا الرقم كل هذا الوقت".

وواصل: "أتمنى أن يتجاوزني خلال كأس العالم القادمة، سيبلغ 27 عامًا، وإذا واصل اللعب 5 أو 6 سنوات أخرى بمعدل 10 إلى 12 مباراة مع المنتخب في الموسم، يمكنه الوصول إلى قرابة الـ100 هدف، وأتمنى له ذلك".

وتطرق جيرو للحديث عن عالم التدريب: "لا أريد التدريب، حتى فئات الشباب، لأنك عندما تبدأ هناك، يكون الهدف في النهاية تدريب فريق محترف، ولا أريد الدخول في هذا المسار".

وأتم جيرو: "كنت قد تحدثت سابقًا عن احتمال العمل في الإدارة الرياضية، لكنني لست متأكدًا بعد مما سأفعله بالضبط".

