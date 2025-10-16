المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملعب أرسنال يستضيف ودية البرازيل والسنغال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:32 م 16/10/2025
البرازيل والسنغال

البرازيل والسنغال في ملعب أرسنال

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة السنغال على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن وديا يوم 15 نوفمبر المقبل.

وذكر نادي أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي: اليوم الخميس "سيستضيف ملعبنا أولى مباراتي منتخب البرازيل الوديتين في أوروبا خلال الشهر القادم، قبل لقائه الودي الآخر ضد منتخب تونس في 18 من الشهر نفسه".

وتعد السنغال من المنتخبات الوطنية القليلة التي لم تخسر أمام البرازيل، حيث حققت فوزًا وتعادلًا في مبارياتها الودية السابقة، والتقى الفريقان آخر مرة عام 2023 في لشبونة، وساهمت ثنائية ساديو ماني في فوز أسود التيرانجا التاريخي.

لا تعد البرازيل غريبة على ملعب الإمارات، حيث لعبت سابقًا تسع مرات في هذا الملعب، وكان هدف نيمار في زيارتهم الأخيرة في عام 2018 هو الذي ضمن لهم الفوز 1-0 على منافسيهم من أمريكا الجنوبية أوروجواي.

وقد ضمنت البرازيل بالفعل التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد فوزها على باراجواي في يونيو.

وقد ضمن فوز السنغال الأخير على موريتانيا في التصفيات الأفريقية مكانها للمرة الثالثة على التوالي، حيث يسعى الفريق إلى تحسين مركزه في ربع النهائي في عام 2002.

 

تونس السنغال منتخب البرازيل كأس العالم 2026 ملعب الإمارات

