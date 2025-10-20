المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلوب: تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم ليس هدفا واقعيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:25 م 20/10/2025
يورجن كلوب

يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، والذي يشغل حاليا منصب رئيس قطاع كرة القدم على المستوى العالمي في ريد بول، أن المنتخب الألماني يجب أن يكف عن جعل التتويج بلقب كأس العالم 2026 هو هدفه الأساسي، مشيرا إلى أن هناك منتخبات أخرى تتفوق عليه حاليا.

وقال كلوب لمجلة "كيكر" الألمانية: "هذا النهج ليس صحيحا، خاصة بالنظر إلى قوة منتخبات مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا".

وجاءت تصريحات كلوب ردا على مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان الذي أكد أكثر من مرة أنه يستهدف الفوز بلقب مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واعترف كلوب بأن ألمانيا تملك "فريقا عظيما، خاصة عند عودة جميع المصابين"، لكنه أضاف: "يجب أن نتخلى عن فكرة أنه إذا شاركنا في البطولة، فيجب علينا أيضا أن نفوز بها".

وأكد: "لا أعرف أو أفهم الأسباب الدقيقة وراء ضرورة أن يكون هذا هو الحال، ولماذا يجب علينا إعادة التفكير في كل شيء إذا خرجنا من نصف النهائي أو دور الثمانية".

وواصل: "البلدان الأخرى ببساطة جيدة للغاية، سواء كانت فرنسا أو إسبانيا أو إنجلترا، كان يمكن أن تفوز بالمزيد في السنوات الأخيرة بالنظر إلى الموارد المتاحة لديها".

وفازت ألمانيا بلقب كأس العالم عام 2014، لكنها خرجت بعد ذلك من مرحلة المجموعات في نسختي 2018 و 2022.

وعارض كلوب المطالب التي ظهرت مؤخرا في الكرة الألمانية، بالاعتماد على مزيد من المتخصصين في المراكز المختلفة بالملعب، وقال في هذا الصدد: "لا أعتقد أن تدريب المتخصصين يساعد في شيء".

وقدم كلوب وصفه للاعب المثالي، موضحا "الظهير المثالي بالنسبة لي هو جناح أيمن لا يسجل ما يكفي من الأهداف، ولاعب الوسط المثالي رقم 8 هو صانع ألعاب رقم 10 يريد أن يعمل بجد، أما لاعب الارتكاز رقم 6 المثالي فهو لاعب وسط رقم 8 يرى أيضا الصورة الكبيرة ويستمتع بالتدخلات القوية".

وطالب كلوب بإنشاء دوري محلي للاعبين تحت 21 عاما كخطوة انتقالية، وهي الفكرة التي قوبلت بفتور من الأندية الألمانية.

كأس العالم منتخب ألمانيا يورجن كلوب

