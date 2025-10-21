تقرر استدعاء كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف منتخب البرتغال تحت 16 عامًا للمرة الأولى في مسيرته، ضمن قائمة تضم 22 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات التي ستقام في تركيا.

ويبلغ رونالدو جونيور من العمر 15 عامًا، ويلعب حاليًا في صفوف نادي النصر السعودي، حيث يشارك والده في الفريق الأول. وسيخوض المنتخب البرتغالي خلال البطولة مواجهات أمام تركيا وويلز وإنجلترا، في الفترة من 30 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد مشاركته السابقة مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا في شهر مايو الماضي، في خطوة تعكس التطور اللافت في مستواه الفني، وتزيد من التوقعات حول إمكانية أن يسير على خطى والده وربما يشاركه الملعب يومًا ما.

يُذكر أن رونالدو جونيور سبق له اللعب في فرق الناشئين بناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد خلال مسيرة والده الاحترافية في أوروبا، قبل انتقال النجم البرتغالي إلى الدوري السعودي في ديسمبر 2022، حيث واصل الابن تطوره في أكاديمية النصر.