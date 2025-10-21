المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نجل كريستيانو ينضم لمنتخب البرتغال تحت 16 عامًا للمرة الأولى

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:18 م 21/10/2025
نجل كريستيانو

نجل كريستيانو

تقرر استدعاء كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف منتخب البرتغال تحت 16 عامًا للمرة الأولى في مسيرته، ضمن قائمة تضم 22 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات التي ستقام في تركيا.

ويبلغ رونالدو جونيور من العمر 15 عامًا، ويلعب حاليًا في صفوف نادي النصر السعودي، حيث يشارك والده في الفريق الأول. وسيخوض المنتخب البرتغالي خلال البطولة مواجهات أمام تركيا وويلز وإنجلترا، في الفترة من 30 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد مشاركته السابقة مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا في شهر مايو الماضي، في خطوة تعكس التطور اللافت في مستواه الفني، وتزيد من التوقعات حول إمكانية أن يسير على خطى والده وربما يشاركه الملعب يومًا ما.

يُذكر أن رونالدو جونيور سبق له اللعب في فرق الناشئين بناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد خلال مسيرة والده الاحترافية في أوروبا، قبل انتقال النجم البرتغالي إلى الدوري السعودي في ديسمبر 2022، حيث واصل الابن تطوره في أكاديمية النصر.

البرتغال كريستيانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg