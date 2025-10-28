المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"أستمع إلى جسدي".. ميسي يثير الشكوك حول مشاركته في مونديال 2026

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:00 ص 28/10/2025
ميسي

ليونيل ميسي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبته المشاركة في كأس العالم 2026 والمساهمة في حملة دفاع "التانجو" عن اللقب، لكنه في الوقت نفسه يرغب أولا في التأكد من قدرته الجسدية على المشاركة في البطولة.

ميسي سيبلغ من العمر 39 عاما في 24 يونيو المقبل، أي في منتصف مشوار مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو من العام المقبل، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وشدد ليو، قائد إنتر ميامي الأمريكي، على أنه "سيستمع إلى جسده" قبل أن يقرر ما إذا كان بإمكانه المشاركة في نسخة العام المقبل من كأس العالم.

وقال ليو في مقابلة مع شبكة "NBC News" الأمريكية إنه "أمر رائع أن يتمكن من المشاركة في كأس العالم" مضيفا: "أود ذلك، أود أن أكون هناك، وأن أكون بصحة جيدة، وأن أكون جزءا أساسيا من مساعدة منتخب بلادي، إن ذهبت إلى هناك".

وأوضح: "سأقيّم ذلك على أساس يومي عندما أبدأ فترة التحضير للموسم المقبل مع إنتر يامي، وسأرى إن كنت جاهزا 100%، إن كنت قادرا على أن أكون مفيدا للمجموعة، للمنتخب، ومن ثم سأتخذ القرار".

ويرغب ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات في الحصول على فرصة أخرى لإثبات جدارته في أكبر بطولات كرة القدم، مؤكدا: "أنا متلهف جدا لأنها كأس العالم، نحن نخوضها بعد فوزنا بلقب النسخة الأخيرة، الحصول على فرصة الدفاع عن اللقب مرة أخرى أمر مذهل".

وأتم ميسي تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "اللعب مع المنتخب الوطني حلم على الدوام، خاصة في البطولات الرسمية".

كأس العالم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي

