كلام فى الكورة
تقارير: دي بروين مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:53 م 30/10/2025
دي بروين

دي بروين

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي، مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعرض اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين للإصابة أثناء تنفيذ ركلة جزاء في مباراة فريقه نابولي ضد إنتر، مساء اليوم السبت.

وقال نابولي في بيان رسمي: "بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر، خضع كيفن دي بروين لفحوصات في مستشفى بينيتا جراندي، والتي كشفت عن تمزق شديد في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيمن".

وزعمت صحيفة ذا صن البريطانية، أن دي بروين مهدد بالغياب عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتحوم الشكوك حول مشاركة دي بروين مع منتخب بلجيكا؛ إذ أن فترة غيابه قد تمتد إلى 4 أشهر.

وانضم دي بروين إلى نادي نابولي مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

وشارك دي بروين في 11 مباراة مع نابولي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 2 آخرين.

 

 

 

كأس العالم نابولي دي بروين

