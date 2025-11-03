المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
غياب نيمار وعودة فابينيو.. مفاجآت في قائمة البرازيل استعدادا لكأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:44 م 03/11/2025
البرازيل

منتخب البرازيل

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة منتخب البرازيل في أسبوع فيفا المقبل استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين في المعسكر المقبل أمام كل من السنغال وتونس، 15 و18 نوفمبر على الترتيب.

قائمة البرازيل

- حراسة المرمى: بينتو (النصر)، إيدرسون (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز)

- الدفاع: أليكس ساندرو (فلامنجو)، كايو هنريك (موناكو)، دانيلو (فلامنجو)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، جابرييل (أرسنال)، لوتشيانو جوبا (باهيا)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، باولو هنريكي (فاسكو دا جاما)، ويسلي (روما)

- الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي)، برونو جيماريش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، فابينيو (الاتحاد)، لوكاس باكيتا (وست هام)

- الهجوم: إستيفاو (تشيلسي)، جواو بيدرو (تشيلسي)، لويس هنريكي (زينيت)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، ريتشارلسون (توتنهام)، رودريجو (ريال مدريد)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، فيتور روكي (بالميراس)

وشهدت قائمة منتخب البرازيل استمرار غياب النجم نيمار الذي لم يحصل بعد على فرصة المشاركة تحت قيادة أنشيلوتي.

وعاد فابينيو أخيرًا لقائمة منتخب البرازيل بعد غياب دام 3 سنوات.

ويأمل المنتخب البرازيلي في تقديم مستوى أفضل هذا الشهر، بعد أن خسر (3-2) على يد اليابان، رغم تقدمه بهدفين نظيفين.

البرازيل
البرازيل
أخبار إحصائيات
البرازيل كارلو أنشيلوتي

