كلام فى الكورة
ميسي يحسم موقفه من كأس العالم 2026.. ويكشف خطته بعد الاعتزال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:33 ص 06/11/2025
ميسي

ليونيل ميسي

أكد النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، مهاجم وقائد إنتر ميامي أنه كان محظوظًا، لتحقيقه كافة الإنجازات الكروية الممكنة، فرديًا وجماعيًا.

ونال ليونيل ميسي، مفتاح مدينة ميامي، من رئيس البلدية، فرانسيس سواريز، بعد أن ألقى خطابا في منتدى الأعمال الأمريكية في مركز كاسييا.

ميسي يكشف خطته بعد الاعتزال

وقال ميسي: "عندما أصبحتُ بطلًا للعالم مع الأرجنتين، شعرتُ بنفس الإحساس الذي شعرتُ به عند ولادة أطفالي".

وأضاف: "كانت لديّ مسيرة رياضية طويلة، وما زالت مستمرة، ودائمًا كان حولي أشخاص أثق بهم يهتمّون بجميع تلك الأمور".

وواصل: "في الفترة الأخيرة بدأتُ أُبدي اهتمامًا أكبر بكل ما يتمّ القيام به، وبما يمكن القيام به مستقبلًا، كرة القدم لها عمر محدّد".

وتابع: "في لحظةٍ ما، لا بدّ أن تنتهي مسيرتك، وأحب أن أبدأ في التفكير بما يمكن أن أفعله بعد ذلك، وإلى أي اتجاه يمكنني أن أنطلق".

وأكمل: "الأعمال التجارية تثير اهتمامي، وأُحبّها، وأرغب في التعلّم والاستمرار في التعلم كثيرًا، لأن الحقيقة أنني لا أعرف شيئًا بعد".

واستطرد: "الفوز بكأس العالم بالنسبة لأي لاعب، هو أعظم ما يمكن أن يحققه تمامًا، مثلما الحال لأي شخص في عمله، عندما يبلغ القمة في مهنته".

ونوه: "بعد كأس العالم، لا يمكنك أن تطلب أكثر من ذلك، وفوق كل هذا، كنت محظوظًا لأنني كنت قد حققت كل شيء من قبل فرديًا وجماعيًا".

موقف ميسي من كأس العالم 2026

وأشار: "حتى الآن لم أحسم موقفي من المشاركة في كأس العالم 2026 أم لا، لكن من المهم أن البطولة ستكون هنا في الولايات المتحدة".

وأردف: "أعتقد أنّ ذلك حدث بالفعل عام 1994، عندما أُقيم كأس العالم في الولايات المتحدة، وكان حدثًا رائعًا للغاية".

وأكد: "أتمنى أن يكون المونديال القادم حدثًا استثنائيًا، نظرًا لما تستطيع الولايات المتحدة القيام به من حيث التنظيم، والبنية التحتية، والملاعب، والجماهير".

ولفت: "أرى أنه سيكون لحظة مهمة جدًا لكرة القدم الأمريكية بشكل عام، وآمل أن يتم استغلالها جيدًا لمواصلة التطور".

واختتم: "لكن لديّ توقعات كبيرة جدًا فأنا مقتنع بأن كأس العالم سيكون حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس، لأن الولايات المتحدة مستعدة تمامًا لتنظيمه بهذه الطريقة".

ليونيل ميسي كأس العالم 2026 إنتر ميامي الدوري الأمريكي اعتزال ميسي

