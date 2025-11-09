المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أنشيلوتي: لا يوجد مشكلة مع نيمار.. ويجب أن يغير مركزه

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:18 م 09/11/2025
نيمار

نيمار

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عما بتطلب من نيمار لاعب سانتوس، من أجل العودة إلى السامبا من جديد.

ويغيب نيمار عن منتخب البرازيل، منذ أكثر من عامين؛ حيث إن آخر مرة انضم فيها للمنتخب كان في مارس 2023.

ويعاني نيمار من العديد من الإصابات طوال الموسمين الماضيين، مما جعله يغيب عن المنتخب بشكل مستمر في الفترة الماضية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "نأمل أن يكون نيمار في أفضل حالاته وأن يكون في كأس العالم".

وأضاف: "السؤال الذي طُرح عليّ أكثر من غيره حتى الآن، يتعلق بنيمار، وهذا طبيعي لأنه أسطورة كرة القدم البرازيلية لذلك فهو طبيعي".

وتابع: "أعلم أن الجميع يتمنون أن يستعيد نيمار أفضل لياقة بدنية له، لا توجد أي مشكلة مع نيمار".

وأوضح: "الحقيقة هي أن كرة القدم الحديثة تتطلب الكثير ليس فقط الموهبة، بل أيضًا اللياقة البدنية والحماس، نأمل أن يكون نيمار في أفضل حالاته".

وواصل: "أعتقد أنه بحاجة للعب في مركز أكثر مركزية وليس جناح لأن الأجنحة في كرة القدم الحديثة عليها أيضًا المساهمة دفاعيًا".

وأتم: "اللعب في مركز أكثر مركزيًا يُقلل العبء الدفاعي بكثير من اللعب كجناح، علاوة على ذلك أعتقد أن اللاعب الموهوب جدًا والذي يكون الأقرب إلى المرمى، لديه فرص أكثر للتسجيل، قد يكون مركزه المثالي هو مركز المهاجم الوهمي".

البرازيل
البرازيل
البرازيل أنشيلوتي نيمار

