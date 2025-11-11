يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين هذا الشهر قبل إجراء قرعة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في دورة ودية بالإمارات إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان في مباراته الودية الأولى، على أن يلتقي -حال تفوقه- بالفائز بين إيران وكاب فيردي، أو -حال هزيمته- بالخاسر بينهما.

وتحمل المباراتان الوديتان أهمية خاصة، كون نتيجتهما ستؤثر في مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا الأخير قبل قرعة كأس العالم التي تقام 5 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر في تصنيف فيفا

ظهر منتخب مصر في تصنيف فيفا الأخير في شهر أكتوبر في المركز الـ32 عالميًا برصيد 1525.31 نقطة.

ويأمل منتخب مصر في أسوأ تقدير أن يبقى ضمن المركز الـ32 نفسه حتى يواصل الحفاظ على مكانه في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم.

وفيما يلي، تصنيف المنتخبات الثلاثة التي سيواجه منتخب مصر اثنين منها..

- أوزبكستان (المركز 55): 1452.34 نقطة

- إيران (المركز 21): 1618.28 نقطة

- كاب فيردي (المركز 71): 1364.26 نقطة

السيناريوهات المتوقعة لمركز منتخب مصر في تصنيف فيفا

تحدد نتائج منتخب مصر في الدورة الودية الدولية عدد النقاط التي سيضيفها إلى رصيده في تصنيف فيفا أو عدد النقاط التي سيخسرها أيضًا.

وفيما يلي، أفضل وأسوأ سيناريو ممكن لمنتخب مصر..

- أفضل سيناريو (الفوز على أوزبكستان وإيران): يضيف منتخب مصر 10.88 نقطة ليصل إلى 1536.19 نقطة

- أسوأ سيناريو (الخسارة من أوزبكستان وكاب فيردي): يخسر منتخب مصر 12.2 نقطة ليتراجع إلى 1513.11 نقطة

هل يمكن لمنتخب مصر أن يتقدم إلى المستوى الثاني في قرعة كأس العالم؟

وفقًا للمعطيات الحالية في تصنيف فيفا، يظهر منتخب الإكوادور صاحب المركز 23 عالميًا كآخر منتخب في المستوى الثاني لقرعة كأس العالم، علمًا بأنه يملك 1589.72 نقطة.

أما أفضل منتخبات المستوى الرابع في قرعة كأس العالم حتى الآن، المنتخب السعودي صاحب المركز 58 عالميًا الذي يملك 1427.37 نقطة.

ومن غير المنطقي أبدًا أن يتقدم منتخب مصر إلى المستوى الثاني أو يتراجع إلى المستوى الرابع، لذا من المتوقع أن يبقى بالمستوى الثالث في قرعة كأس العالم، مهما حقق من نتائج سلبية أو إيجابية في الدورة الودية المقبلة.

ملامح مستويات قرعة كأس العالم 2026

- المستوى الأول: أمريكا (المستضيف)، كندا (المستضيف)، المكسيك (المستضيف)، إسبانيا*، فرنسا*، الأرجنتين، إنجلترا، البرتغال*، البرازيل، هولندا*، بلجيكا*، كرواتيا*

تظهر الدول المستضيفة، أمريكا وكندا والمكسيك، في المستوى الأول وفق اللائحة المتبعة في كؤوس العالم.

ولم تحسم منتخبات إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وكرواتيا تأهلها بعد إلى كأس العالم، في ظل استمرار التصفيات الأوروبية.

وتتصدر جميع المنتخبات السابقة ترتيب مجموعاتها في تصفيات كأس العالم 2026.

- المستوى الثاني: المغرب، ألمانيا*، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا*، السنغال، اليابان، الدنمارك*، إيران، النمسا*، كوريا الجنوبية، الإكوادور

ضمنت 8 منتخبات مكانها بالمستوى الثاني في قرعة كأس العالم، إذا لم تحدث مفاجآت مدوية، الشهر المقبل، هي المغرب وكولومبيا وأوروجواي والسنغال واليابان وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور.

وفي تصفيات أوروبا، تتصدر منتخبات ألمانيا وسويسرا والدنمارك والنمسا ترتيب مجموعاتها ما يعني أنها أقرب إلى التأهل لكأس العالم.

يشار إلى أن المستوى الثاني المتوقع تم استثناء إيطاليا منه بسبب صعوبة تأهلها لكأس العالم، رغم احتلالها المركز الـ10 في تصنيف فيفا.

- المستوى الثالث: أستراليا، بنما*، النرويج*، مصر، باراجواي، الجزائر، سلوفاكيا*، اسكتلندا*، كوت ديفوار، تونس، قطر، أوزبكستان

تأهلت منتخبات أستراليا ومصر وباراجواي والجزائر وتونس وأوزبكستان وكوت ديفوار وقطر بالفعل إلى كأس العالم.

وتملك بنما فرصة الصعود لكأس العالم في ظل تساويها في النقاط مع المتصدرة سورينام قبل جولتين على نهاية تصفيات أمريكا الشمالية.

وتتساوى سلوفاكيا في عدد النقاط مع ألمانيا قبل جولتين على النهاية، وإذا تأهلت، فإن ألمانيا ستخرج من المستوى الثاني تلقائيًا.

وينطبق وضع سلوفاكيا تمامًا على اسكتلندا التي تتساوى مع الدنمارك، ما يعني أن تأهل الأولى يقصي الأخيرة من المستوى الثاني في قرعة كأس العالم.

وفي الفرضية الحالية، تم استثناء بعض المنتخبات التي تحتل مركزًا مؤهلًا لهذا المستوى الثالث في تصنيف فيفا، إما لضعف فرصها في الصعود لكأس العالم أو لأنها ودعت التصفيات بشكل رسمي.

- منتخبات تصنيفها في فيفا قد يؤهلها إلى المستوى الثالث لكن فرصها ضعيفة في التأهل لكأس العالم: تركيا، أوكرانيا، ويلز، صربيا، بولندا، التشيك، المجر، كوستاريكا، رومانيا

يشار إلى أن المنتخبات السابق ذكرها ستنضم إلى المستوى الثالث إذا تمكنت من التأهل لكأس العالم، على أن يهبط بدلًا منها إلى المستوى الرابع لمنتخبات الأدنى تصنيفًا، أي أن البداية ستكون بأوزبكستان ثم قطر فتونس وهكذا.

- منتخبات تصنيفها في فيفا قد يؤهلها إلى المستوى الثالث لكنها لن تتأهل لكأس العالم: اليونان وبيرو وفنزويلا والسويد

- المستوى الرابع: السعودية، الأردن، غانا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، كاب فيردي، (المتأهل 1 من الملحق العالمي)، (المتأهل 2 من الملحق العالمي)، (المتأهل 1 من الملحق الأوروبي)، (المتأهل 2 من الملحق الأوروبي)، (المتأهل 3 من الملحق الأوروبي)، (المتأهل 4 من الملحق الأوروبي)

تأهلت منتخبات الأردن وغانا ونيوزيلندا والسعودية وجنوب أفريقيا وكاب فيردي رسميًا لكأس العالم 2026.

ولم ينشر فيفا حتى الآن اللائحة الخاصة بتفاصيل إجراء قرعة كأس العالم، لكن الشائع هو أن المنتخبات المتأهلة من الملحق ستظهر في المستوى الأخير، خاصة أن القرعة ستجرى في ديسمبر، بينما تقام مباريات الملحق سواءً العالمي أو الأوروبي، مارس المقبل.

وللإشارة، تبقى المستويات السابقة لقرعة كأس العالم 2026 مجرد توقعات مبنية على المعطيات الحالية التي قد تتغير هذا الشهر، لكنها بالتأكيد، لن تتغير كثيرًا.