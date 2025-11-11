يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند سباق الهدافين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالتساوي مع لاعب عربي، في الوقت الذي يحل خلاله النجم المصري محمد صلاح ثالثًا.

وتأهل 28 منتخبًا حتى الآن إلى منافسات كأس العالم.

وما زالت تصفيات كأس العالم 2026 جارية في بعض القارات مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما انتهت في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، مع تبقي مباريات الملحق فقط.

سباق الهدافين في تصفيات كأس العالم

يظهر هالاند في صدارة ترتيب الهدافين بتصفيات كأس العالم 2026، متساويًا مع القطري المعز علي، بعدما سجل كل منهما 12 هدفًا.

وفي المركز الثاني، سجل كل من الإيراني مهدي طارمي والجزائري محمد الأمين عمورة والكوري سون هيونج مين 10 أهداف.

ويحل محمد صلاح ثالثًا برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع الأردني علي علوان والنيوزيلندي كريس وود.

ويحتاج هالاند إلى تسجيل هدف وحيد من أجل الانفراد بصدارة الهدافين في تصفيات كأس العالم، مع تبقي مباراتين ضد إستونيا وإيطاليا.

وفيما يلي هداف كل قارة في تصفيات كأس العالم 2026..

- أوروبا: النرويجي إيرلينج هالاند (12 هدفًا)

- آسيا: القطري المعز علي (12 هدفًا)

- أفريقيا: الجزائري محمد الأمين عمورة (10 أهداف)

- أوقيانوسيا: النيوزيلندي كريس وود (9 أهداف)

- أمريكا الجنوبية: الأرجنتيني ليونيل ميسي (8 أهداف)

- أمريكا الشمالية: داكنز نازون من هايتي (6 أهداف)