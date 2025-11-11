أعلن أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له على صعيد مشاركاته بالبطولة، كاشفًا عن موعد اعتزال كرة القدم.

وسيبلغ رونالدو 41 عاما عندما تنطلق منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال العام المقبل.

وقال قائد النصر في حديثه على هامش منتدى عالمي للسياحة والاستثمار في المملكة العربية السعودية: "كأس العالم 2026 هي الأخيرة بالنسبة لي، سأبلغ الحادية والأربعين من عمري، وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة".

وسئل عن موعد اعتزال كرة القدم، أضاف رونالدو ضاحكًا: "قريبًا بالنسبة لي، يعني بعد عشر سنوات، لا لا، إنني أمزح".

وأكمل: "أستمتع بهذه اللحظة حقًا، عندما تصل إلى سن معينة، تمر الأشهر بسرعة، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا حاليًا، أواصل تسجيل الأهداف، وما زلت أشعر بالسرعة والرشاقة".

وتابع: "أستمتع بأدائي مع المنتخب الوطني، لكن لنكن صريحين عندما أقول قريبًا، فربما يكون ذلك خلال عام أو عامين".