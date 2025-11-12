بعد سبع سنوات من اللحظة التي حسمت نصف نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وبلجيكا، قدم المدافع الفرنسي السابق صامويل أومتيتي اعتذاره للجماهير البلجيكية عن الهدف الحاسم الذي سجله برأسية من ركلة ركنية أنطوان جريزمان في الدقيقة 51، ليقود منتخب فرنسا إلى النهائي ومن ثم الفوز باللقب بعد التغلب على كرواتيا 4-2.

أومتيتي يعتذر عن هدف نصف النهائي ضد بلجيكا

وفي مقابلة مع DAZN Belgium، قال أومتيتي: "إلى جميع البلجيكيين، أنا آسف حقًا، لكنني فعلت ذلك من أجل وطني. كان لديكم فريق رائع، وكنا محظوظين لمواجهتكم، لكن يمكنكم أن تفخروا بما قدمتموه خلال البطولة".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك فائزون متعددون، ولكن الأهم أن تفتخروا بلاعبيكم وبما أنجزوه في تلك البطولة".

ويأتي هذا التصريح بعد أن عانى أومتيتي من إصابات متكررة طوال مسيرته الاحترافية، قبل أن يعلن اعتزاله رسميًا في سبتمبر الماضي، منهياً مسيرة حافلة شهدت تتويجه بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي.