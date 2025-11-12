المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أومتيتي يعتذر لبلجيكا بعد 7 سنوات من هدف نصف نهائي كأس العالم 2018

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:24 م 12/11/2025
أومتيتي

المدافع الفرنسي السابق صامويل أومتيتي

بعد سبع سنوات من اللحظة التي حسمت نصف نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وبلجيكا، قدم المدافع الفرنسي السابق صامويل أومتيتي اعتذاره للجماهير البلجيكية عن الهدف الحاسم الذي سجله برأسية من ركلة ركنية أنطوان جريزمان في الدقيقة 51، ليقود منتخب فرنسا إلى النهائي ومن ثم الفوز باللقب بعد التغلب على كرواتيا 4-2.

أومتيتي يعتذر عن هدف نصف النهائي ضد بلجيكا

وفي مقابلة مع DAZN Belgium، قال أومتيتي: "إلى جميع البلجيكيين، أنا آسف حقًا، لكنني فعلت ذلك من أجل وطني. كان لديكم فريق رائع، وكنا محظوظين لمواجهتكم، لكن يمكنكم أن تفخروا بما قدمتموه خلال البطولة".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك فائزون متعددون، ولكن الأهم أن تفتخروا بلاعبيكم وبما أنجزوه في تلك البطولة".

ويأتي هذا التصريح بعد أن عانى أومتيتي من إصابات متكررة طوال مسيرته الاحترافية، قبل أن يعلن اعتزاله رسميًا في سبتمبر الماضي، منهياً مسيرة حافلة شهدت تتويجه بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي.

 

فرنسا بلجيكا صامويل أومتيتي كأس العالم 2018

