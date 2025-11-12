يتوقف مستقبل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على دور الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويلتقي منتخب الكونغو مع الكاميرون بعد غدٍ الخميس في التاسعة مساءً، والفائز سيواجه الفائز من لقاء نيجيريا والجابون.

وسيتأهل المنتخب الفائز من الملحق الأفريقي إلى الملحق العالمي الذي ستنظمه "فيفا" في مارس 2026.

ونقل راديو "RMC Sport" الفرنسي عن صحيفة "سبورت نيوز أفريكا" أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وعد بمكافأة قدرها مليون دولار لكل لاعب في حال تأهلهم إلى كأس العالم.

وأضاف أن الحكومة الكونغولية قررت أن تفعل كل شيء ممكن من أجل تحفيز فريق المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر من أجل التأهل لمونديال 2026.

وتأهل عن قارة أفريقيا حتى الآن إلى كأس العالم كل من (مصر - المغرب - تونس - الجزائر- غانا - كاب فيردي - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - والسنغال).