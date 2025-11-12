المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

إيدرسون يتحدث عن عودته لمنتخب البرازيل.. ورسالة بشأن أنشيلوتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:56 م 12/11/2025 تعديل في 13/11/2025
إيدرسون

إيدرسون

احتفل إيدرسون حارس مرمى فنربخشة التركي بعودته إلى قائمة منتخب البرازيل خلال معسكر نوفمبر الجاري.

وعاني إيدرسون - 32 عاما- من الغياب عن البرازيل بسبب الإصابات، بجانب عدم استدعائه بشكل متكرر.

وقال إيدرسون في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي: "بالتأكيد، أن أكون بعيدا عن المنتخب الوطني، هذه الفترة تثير الكثير من التكهنات وبعض القلق ولكن الآن أشعر بالفرحة بعد العودة".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بفرصة أخرى، لأكون هنا مجددا، وآمل أن أكون عند مستوى التوقعات في التدريبات، وإذا لعبت أيضا، واعتقد أن لدينا مجموعة جيدا جدا، ولاعبين رائعين، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيق أفكال المدرب في اللعب".

وأكمل حارس مانشستر سيتي السابق متحدثا عن أنشيلوتي: "رؤية مدرب نجاح مثله، تضيف الكثير للاعبين، وتجلب عقلية الفوز، وعلينا أن نكون متحدين كمجموعة، وخلال هذه الأيام، شاهدت كيف يتدربون، أنهم يتدربون على أعلى مستوى ممكن".

فينيسيوس: شعب البرازيل لن يكون سعيدًا إلا بالفوز بكأس العالم

منتخب البرازيل أنشيلوتي إيدرسون

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

