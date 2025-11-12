احتفل إيدرسون حارس مرمى فنربخشة التركي بعودته إلى قائمة منتخب البرازيل خلال معسكر نوفمبر الجاري.

وعاني إيدرسون - 32 عاما- من الغياب عن البرازيل بسبب الإصابات، بجانب عدم استدعائه بشكل متكرر.

وقال إيدرسون في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي: "بالتأكيد، أن أكون بعيدا عن المنتخب الوطني، هذه الفترة تثير الكثير من التكهنات وبعض القلق ولكن الآن أشعر بالفرحة بعد العودة".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بفرصة أخرى، لأكون هنا مجددا، وآمل أن أكون عند مستوى التوقعات في التدريبات، وإذا لعبت أيضا، واعتقد أن لدينا مجموعة جيدا جدا، ولاعبين رائعين، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيق أفكال المدرب في اللعب".

وأكمل حارس مانشستر سيتي السابق متحدثا عن أنشيلوتي: "رؤية مدرب نجاح مثله، تضيف الكثير للاعبين، وتجلب عقلية الفوز، وعلينا أن نكون متحدين كمجموعة، وخلال هذه الأيام، شاهدت كيف يتدربون، أنهم يتدربون على أعلى مستوى ممكن".

