للإعلان معنا سياسة الخصوصية
بعد 41 عامًا.. ذكرى اليوم الذي لعب فيه ليربي مباراتين في يوم واحد

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:59 م 13/11/2025
سورين ليربي

ليربي

يحتفل لاعب الوسط الدنماركي السابق سورين ليربي، اليوم الخميس، بمرور 41 عامًا على واحدة من أغرب الظواهر في تاريخ كرة القدم، حين خاض مباراتين رسميتين في يوم واحد، بقميص منتخب الدنمارك وناديه بايرن ميونخ الألماني.

ففي 13 نوفمبر 1984، شارك ليربي مع منتخب بلاده في العاصمة الأيرلندية دبلن، في آخر مباراة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 1986، قبل أن يطير في نفس اليوم إلى ألمانيا لخوض لقاء بايرن ميونخ أمام بوخوم في دور الـ16 من كأس ألمانيا.

وكان المنتخب الدنماركي يحتاج إلى نقطة واحدة فقط للتأهل إلى المونديال، فيما كان بايرن ينتظره لقاء حاسم في الكأس. وآنذاك، اقترح المدير العام للنادي أولي هونيس (الذي أصبح لاحقًا رئيس النادي) فكرة مشاركة ليربي في المباراتين، قائلاً له: "اطلب من مدرب الدنمارك أن تلعب شوطًا واحدًا فقط، ثم نأخذك بطائرة خاصة إلى ألمانيا للمباراة الثانية".

ورغم أن الخطة كانت تقتضي خروجه بين الشوطين، فإن ليربي اضطر للبقاء حتى الدقيقة 58 بعد أن تقدمت الدنمارك 3-1، قبل أن يُستبدل ويبدأ سباقًا محمومًا مع الزمن.

وبعد حمام سريع ومرافقة من الشرطة إلى المطار، وصل ليربي إلى ألمانيا، لكن ازدحام المرور أجبره على الركض أربعة كيلومترات للوصول إلى ملعب بوخوم.

ورغم كل هذا الجهد، جلس ليربي على دكة البدلاء في البداية لأن المدرب أودو لاتيك كان قد أعلن التشكيل الأساسي مسبقًا، قبل أن يشارك في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ويفوز بايرن في الإعادة لاحقًا 2-0 في طريقه للتتويج باللقب.

ويتذكر ليربي، الذي يبلغ اليوم 67 عامًا، الواقعة بابتسامة قائلاً: "اضطررت للركض أربعة كيلومترات إلى غرفة الملابس... كان ذلك أفضل إحماء في حياتي".

وتبقى تلك الحكاية حدثًا فريدًا في تاريخ كرة القدم، لم يتكرر سوى مرة واحدة بعد عامين فقط، عندما أقنع هونيس مجددًا النجم الويلزي مارك هيوز بخوض مباراتين في يوم واحد، مع بايرن ميونخ ومنتخب بلاده.

الدنمارك أوروبا ليربي

