يستعد الألماني يورجن كلوب لخوض مغامرة جديدة في عالم كرة القدم، بعد أشهر من رحيله عن تدريب ليفربول في عام 2024، حيث اختار الابتعاد لالتقاط الأنفاس عقب سنوات طويلة من العمل والنجاح في الملاعب الأوروبية.

كلوب يعود للأضواء بطريقة غير متوقعة

وبينما تولى كلوب لاحقًا منصب المدير العالمي لكرة القدم داخل مجموعة ريد بل، يبدو أن المدرب المخضرم في طريقه لإضافة دور جديد إلى مسيرته، بعدما وافق على الظهور كمحلل رياضي خلال منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة ليفربول إيكو، فإن كلوب سيظهر عبر قناة "ماجينتا تي في" خلال المونديال، حيث سيقدم تحليلاته الفنية وخبراته الواسعة في كرة القدم، وذلك رغم أن تصريحاته الأولى أوحت برغبته في الابتعاد تمامًا عن الأجواء التدريبية.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها الصحيفة: "لطالما عرف الكثير أن الأمور تسير بشكل أفضل هكذا، لكنني لم أتخيل ذلك بنفسي. العودة للخطوط الفنية؟ كنت أظن أنني لا أفتقد شيئًا… لكن ها أنا أكتشف أنني أشتاق للعشب تحت قدمي، وللحماس في المدرجات".

وأضاف مازحًا: "حقًا؟ لا… لن أعود كمدرب. سأكون محللًا خلال كأس العالم 2026. تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي".