تعرض فرانسيس أبو لاعب منتخب غانا، لإصابة مروعة في مباراة اليابان الودية، خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

وخسر منتخب غانا بهدفين دون رد أمام اليابان، في اللقاء الي شهد إصابة فرانسيس أبو.

وكشف نادي تولوز الفرنسي، الذي يلعب له فرانسيس أبو، عن إصابته بكسر في عظمة الساق وآخر في الشظية، وغيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

وشارك صاحب الـ 24 عامًا، أساسيا في مباراة غانا أمام اليابان، لكنه تعرض للإصابة في الدقيقة 65 من اللقاء.

ومن الممكن أن يفقد فرانسيس أبو فرصة المشاركة مع منتخب غانا في بطولة كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية، لذلك فرص لحاقه بكأس العالم قد تكون صعبة.

ويغيب منتخب غانا عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل في المغرب.

ويلعب منتخب غانا مباراة ودية أخرى أمام منتخب كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل.