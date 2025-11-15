المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 2
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 2
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

3 2
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعرض لكسر مضاعف.. لاعب غانا مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:04 م 15/11/2025
فرانسيس أبو

فرانسيس أبو

تعرض فرانسيس أبو لاعب منتخب غانا، لإصابة مروعة في مباراة اليابان الودية، خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

وخسر منتخب غانا بهدفين دون رد أمام اليابان، في اللقاء الي شهد إصابة فرانسيس أبو.

وكشف نادي تولوز الفرنسي، الذي يلعب له فرانسيس أبو، عن إصابته بكسر في عظمة الساق وآخر في الشظية، وغيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

وشارك صاحب الـ 24 عامًا، أساسيا في مباراة غانا أمام اليابان، لكنه تعرض للإصابة في الدقيقة 65 من اللقاء.

ومن الممكن أن يفقد فرانسيس أبو فرصة المشاركة مع منتخب غانا في بطولة كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية، لذلك فرص لحاقه بكأس العالم قد تكون صعبة.

ويغيب منتخب غانا عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل في المغرب.

ويلعب منتخب غانا مباراة ودية أخرى أمام منتخب كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل.

كأس العالم غانا فرانسيس أبو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سويسرا

سويسرا

2 1
السويد

السويد

67

تشتيت وابعاد من دفاع السويد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg