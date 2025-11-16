المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنشيلوتي: لدي القوام الرئيسي لقائمة كأس العالم.. وإستيفاو مستقبل البرازيل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:50 ص 16/11/2025
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، أنه يمتلك القوام الرئيسي لقائمة السامبا في بطولة كأس العالم.

وفاز منتخب البرازيل بهدفين دون رد أمام السنغال، بالأمس السبت في مباراة ودية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "لدي القوام الرئيسي لقائمة المنتخب في كأس العالم، لكنني لن أخبركم بها، شيئًا فشيئًا نقترب من كأس العالم، وكل شيء أصبح أكثر وضوحًا".

وأضاف: "قلتُ إن الاختبارات انتهت في أكتوبر، والآن الطريق إلى كأس العالم أصبح أكثر وضوحًا"، مشيرًا إلى أن التركيز سينصب من الآن فصاعدًا على تحسين أداء الفريق الرئيسي سعيًا للفوز باللقب العام المقبل".

وعن أداء إستيفاو، قال: "بالنسبة لي، من المفاجئ أن أجد لاعبًا بهذا المستوى من الموهبة، دقيق جدًا وحاسمٌ للغاية مستقبل البرازيل مضمون معه".

وتابع: "إنه يؤدي بشكل ممتاز، ولديه نضج داخل الملعب، ولديه ما يطوره، بالطبع، لكن الأمر لا يتعلق بالموهبة، فهو يمتلكها بالفعل، المهم أنه ليس راضيًا بما هو عليه الآن، لأنه قادر على التحسن في المستقبل".

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

كأس العالم البرازيل السنغال أنشيلوتي إستيفاو

