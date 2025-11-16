المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: زيدان سيكون مدربا لـ فرنسا بعد كأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:44 م 16/11/2025
زين الدين زيدان

زيدان

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن زين الدين زيدان، سيكون مدربًا لمنتخب فرنسا بعد بطولة كأس العالم 2026.

ويمكث زيدان دون تدريب أي فريق منذ يونيو 2021، عقب رحيله عن ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن زيدان سيكون مدربًا لمنتخب فرنسا بعد بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح التقرير، أن ديديه ديشامب مدرب فرنسا الحالي، سوف يرحل عن تدريب الفريق، ويخلفه زيدان.

وينتظر زيدان تدريب فرنسا، حيث يرفض كل العروض التي يتلقاها منذ تجربته الأخيرة مع ريال مدريد.

وقال زيدان على هامش حدث نظمته شركة أديداس العالمية: "أشعر بأنني جزء لا يتجزأ من المنتخب الفرنسي، حيث لعبتُ وقضيتُ ما يقارب اثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر عامًا كلاعب".

وأوضح زيدان: "بالطبع إنه حلم، لا أطيق الانتظار".

ويتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا منذ 2015، واستطاع أن يتوج بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا.

كما أنه خسر لقب كأس العالم 2022 في قطر، بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وحسم منتخب فرنسا تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

 

 

فرنسا
فرنسا
أخبار إحصائيات
ريال مدريد زيدان فرنسا كأس العالم 2026

