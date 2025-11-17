المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنشيلوتي: نيمار أمامه 6 أشهر للتعافي والانضمام للبرازيل في كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:49 م 17/11/2025
نيمار

نيمار

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، موقف النجم البرازيلي نيمار لاعب سانتوس، من الانضمام إلى قائمة السيليساو في كأس العالم 2026.

ويغيب نيمار عن منتخب البرازيل، منذ أكثر من عامين؛ حيث إن آخر مرة انضم فيها للمنتخب كان في مارس 2023.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عن موقف نيمار: "نيمار مدرج في قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد معنا في كأس العالم".

وأضاف: "أمامه الآن ستة أشهر للانضمام إلى القائمة النهائية، سنراقبه كما نفعل مع الآخرين، ونحاول تشكيل أفضل تشكيلة نهائية ممكنة".

واختتم مدرب منتخب البرازيل: "لقد تعافى نيمار من إصابته وأمامه الآن ستة أشهر للتعافي، عند انتهاء الدوري البرازيلي، سيحصل على إجازة ثم سيتمكن من إظهار جودته ولياقته البدنية عند استئناف الدوري".

وشارك نيمار مع سانتوس خلال الموسم الحالي في إجمالي 24 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويملك النجم البرازيلي إجمالي 128 مباراة دولية مع منتخب البرازيل في مسيرته الدولية، سجل خلالهم 79 هدفاً.

البرازيل
البرازيل
منتخب البرازيل أنشيلوتي نيمار كأس العالم 2026

